Der Zustand der B30 steht auch in der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang in der Kritik. Nach Beschwerden in Haugschlag und Reingers (die NÖN berichtete) beklagen sich nun die Anrainer in Aalfang über das massive Verkehrsaufkommen und sehr viele Holztransporter, die zu schnell durch die Ortschaft brausen. „Wir haben daher bei der Straßenbauabteilung um eine Verkehrsberuhigung angesucht. Die erste Verhandlung dazu gibt es bereits am 2. September“, sagt SP-Bürgermeister Gerald Schindl, der bereits im kommenden Jahr dieses Vorhaben umsetzen möchte.

Das hohe Verkehrsaufkommen sei für die Anrainer im Siedlungsgebiet extrem belastend. Vor allem die Lkw-Lenker würden sich nur dann an die Verkehrsbeschränkungen halten, wenn die Polizei vor Ort Kontrollen durchführe. „Die Polizeibeamten aus Schrems sind wirklich sehr aktiv, ständige Kontrollen sind aber unmöglich. Daher wollen wir eine Verkehrsberuhigung vor allem zwischen der alten Schule und dem letzten Haus in Aalfang Richtung Langegg“, meint Schindl.

„Vielleicht würde ein neues Verkehrskonzept für die Holztransporte aus Tschechien für alle betroffenen Gemeinden eine Erleichterung bringen. Wir zeigen jetzt einmal das Problem in unserer Gemeinde auf“, so Schindl. Die Gemeinde werde dazu auch die von den geplagten Anrainern geplante Unterschriftenaktion unterstützen.