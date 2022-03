Leichenhalle wird saniert, neue Lösung für Toiletten

Das Thema beschäftigt die Gemeinde schon seit Längerem, nun soll doch eine andere Lösung als die ursprünglich angedachte umgesetzt werden. Die Rede ist nicht vom Tennisstüberl, sondern von barrierefreien WC-Anlagen – insbesondere bei den Tennisplätzen.

Noch vor fast genau einem Jahr, als das Tennisstüberl als Gemeindebetrieb angelaufen ist, hat Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ) auch über dort notwendige Umbauarbeiten gesprochen: „Dazu gehören ein barrierefreier Lokalzugang und behindertengerechte Toilettenanlagen.“ Die hätten auch Besuchern des nahegelegenen Tennisplatzes zur Verfügung stehen sollen. Aus den Umbauarbeiten wurde aufgrund der Turbulenzen im Tennisstüberl-Betrieb wie berichtet nichts. Die neue Lösung: Der Gemeinderat hat in der Vorwoche über die Errichtung barrierefreier WC-Anlagen beim Tennisplatz, Sportplatz und um Bereich der Spielplatzanlage in Oberaalfang beraten.

Tennisstüberl-Umbau bleibt weiterhin in Schwebe

Im nächsten Schritt sollen Angebote eingeholt werden, die Finanzierung will Schindl in einer weiteren Sitzung Mitte April klären. Wie er betont, seien an allen drei Standorten baugleiche WC-Anlagen vorgesehen. Und: Ob und wann der Umbau beim Tennisstüberl umgesetzt wird, hänge vom Pachtverhältnis ab, das ist wie berichtet vorerst befristet.

Fix ist nach der entsprechenden Auftragsvergabe durch den Gemeinderat hingegen, dass voraussichtlich im Mai Renovierungsarbeiten beim Friedhof – nämlich am dortigen Haupteingang und an der Leichenhalle – anstehen. Beides sei in die Jahre gekommen und stark sanierungsbedürftig, sagt Schindl: „Im Zuge dessen wird auch die Elektrik erneuert, etwa die Lautsprecher am gesamten Friedhof.“

In der Zeit der Bauarbeiten soll laut Bürgermeister für Begräbnisse die Kapelle als vorübergehende Ausweichmöglichkeit dienen. Der Auftrag für die Arbeiten beim Friedhof ging an Talkner Bau, Kostenpunkt: 48.000 Euro. Die Gemeinderäte haben außerdem Subventionen vergeben, man habe sich an den Beträgen des Vorjahres orientiert, sagt Schindl.

