Nach Rüffel von Land: Gemeinde muss den Sparstift ansetzen

„Wir müssen wirklich den Sparstift ansetzen“, sagte Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ) vorige Woche im Gemeinderat. Dass die Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang heuer in Sachen Umsetzung von Projekten nicht in die Offensive gehen wird, machte er schon zu Jahresbeginn klar.

Deutlich wurde das auch bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der es unter anderem um einen Nachtragsvoranschlag und den Prüfbericht der Aufsichtsbehörde ging. Zum Stand des Nachtragsvoranschlages belief sich der Schuldenstand auf knapp 1,4 Millionen Euro. Was aber trotzdem eine Verringerung zum Voranschlag 2022 ist, wo er rund 1,44 Millionen Euro betragen hatte. Bei den Nachträgen waren etwa Ausgaben im Zivilschutz und bei Schulbeiträgen zu veranschlagen.

Gebühren wurden teils erhöht

„Wir sehen die Empfehlungen des Landes in diesem Nachtragsvoranschlag nicht ganz erfüllt“, kommentierte FPÖ-Gemeinderätin Anja Scherzer – es blieb nicht die einzige Wortmeldung in der Gemeinderatssitzung. Für „Essen auf Rädern“ ändern sich mit Jahreswechsel die Zustellgebühren, wochentags fallen statt einem Euro 1,50 Euro an, am Wochenende 1,75 statt 1,25 Euro. Scherzer hinterfragte die Erhöhung und stellte in den Raum, die Aktion „auch kostenseitig anzusehen“. Bürgermeister Gerald Schindl entgegnete: „Eine Gemeinde hat auch Aufgaben, die nicht kostendeckend sein können, sie hat eben auch soziale Aufgaben.“

Die Kanalbenützungsgebühr beträgt ab 2024 drei Euro statt bisher 2,68 pro m³. Der Bereitstellungsbetrag fürs Wasser wurde mit 32 Euro (vorher 29) pro m³/h festgesetzt, die Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr mit 2,20 statt bislang zwei Euro pro m³ Wasser. Sämtliche Gebühren rund um Bestattung und Friedhof steigen um zehn Prozent, diese Anpassungen wurden einstimmig beschlossen. Sie erfolgten auf Basis von Empfehlungen der Aufsichtsbehörde als Indexanpassung.

„Kannst es Armutszeugnis nennen“

Schindl präsentierte den Prüfbericht der Aufsichtsbehörde im Gemeinderat. Darin enthalten: mehrere Empfehlungen, vor allem in finanzieller Hinsicht. Ein Minus rund um „Essen auf Rädern“ rechtfertigte er mit einem Geschirrankauf, auf Großveranstaltungen wie das Konzert der Militärmusik im Vorjahr müsse künftig verzichtet werden: „Insgesamt wird festgehalten, dass aufgrund der angespannten finanziellen Situation künftig eine Ausschöpfung aller Einnahmequellen zu beachten ist.“ Die Sicherstellung der Liquidität für Infrastruktur wie Kindergarten, Abwasser usw. sei vorrangig.

Abgesehen von Wasser und Kanal sei vorerst mit keiner Genehmigung von Darlehen zu rechnen, sagte Schindl: „Wir müssen daran arbeiten, dass das besser wird.“ In Schwebe sei dadurch auch der Straßenbau in der Oberaalfanger Straße. Seitens der FPÖ kam Kritik, Anja Scherzer: „Solche deutlichen Worte des Landes sind selten.“ An größere Projekte brauche man nicht einmal zu denken, die Probleme der Gemeinde seien nun sichtbar. In Richtung des Bürgermeisters sagte sie: „Eigentlich kannst du das statt Prüfbericht auch Armutszeugnis nennen.“ Er ließ die Aussage in der Sitzung unkommentiert: „Auf das steige ich nicht ein. Es ist nicht mein Niveau, hier polemisch zu werden.“