Neue Verträge nötig: Preissteigerung bei Energie wird nun aktuell

Per Dringlichkeitsantrag erreichte das Thema Energiekosten auch den Gemeinderat von Amaliendorf-Aalfang: Bisherige Verträge laufen in den nächsten Monaten aus, Energiebeauftragter Andreas Weber holte deshalb Angebote für Strom und Gas ein.

Den jährlichen Stromverbrauch für Gemeindegebäude und Infrastruktur bezifferte er mit 95.000 kWh pro Jahr, große Verbraucher sind etwa der Nahversorger in Amaliendorf und der Sportplatz. Man einigte sich einstimmig auf das Angebot der WEB zu 11,9 Cent pro kWh. Beim Gas wurde ein Angebot der EVN gewählt, das 7,2 Cent pro kWh verspricht – Weber sprach auch beim Bestbieter von einer Verdreifachung des Preises im Vergleich zum aktuellen Tarif. Der jährliche Verbrauch liege da bei 148.000 kWh. „Mir wäre es am liebsten, dass wir schon morgen kein Gas mehr brauchen“, sagte Weber.

Emissionen innerhalb von zwei Jahren stark gesenkt

Die Umstellung geht freilich nicht von heute auf morgen, ist zum Teil aber schon passiert. Durch die Heizungsumstellung in der Volksschule Amaliendorf von Gas auf Pellets im Jahr 2020 konnten die gesamten CO-Emissionen durch Gebäude, Anlagen und den Fuhrpark der Marktgemeinde Amaliendorf von 70 Tonnen im Jahr 2019 auf 50 Tonnen im Jahr 2021 gesenkt werden, erläuterte Gemeinderat Andreas Weber in seinem Energiebericht. Die Marktgemeinde hat im Jahr 2021 langfristige Energielieferverträge bis 2024 sowohl für Strom als auch für Gas abgeschlossen und war daher von den derzeit hohen Energiepreisen noch nicht betroffen.

Weber: „Dennoch wurden bereits Maßnahmen getroffen, um den Energieverbrauch kurzfristig weiter zu senken, wie zum Beispiel die Reduktion der Raumtemperatur am Gemeindeamt oder das Abschalten von Objektbeleuchtungen in den Nachtstunden.“ 2022 wurde die Heizung im Bauhof von Öl auf Pellets umgestellt, was zu einer weiteren Reduktion der Emissionen führte. Nach der Umsetzung dieser Maßnahme gibt es in gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen keine Ölheizung mehr. Außerdem wurde am Dach des gemeindeeigenen Tennisstüberls eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 20 kWp montiert.

Noch Potenzial für Heizsysteme und Photovoltaik

Die gemeindeeigene Stromproduktion – in erster Linie dank der Photovoltaik-Anlagen – überschritt demnach im Jahr 2022 erstmals die Grenze von 60 MWh. Als weitere Maßnahmen empfiehlt der Energiebeauftragte unter anderem die Dämmung der obersten Geschoßdecke im Feuerwehrhaus, die Umstellung weiterer Gasheizungen auf Heizsysteme mit erneuerbarer Energie sowie die Errichtung weiterer PV-Anlagen – vor allem am Gebäude des Nahversorgers. Ziel sei die Erreichung der vom Land NÖ für Gemeinden festgelegten Klimaziele bis 2030.