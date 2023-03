Das Stück ist gespickt mit zahlreichen Turbulenzen, mit kuriosen Geschäften samt Okkultismus und Geisterbeschwörungen. Die engagierten Darsteller, die mit Witz und Esprit bei der Sache waren, bereiteten ihrem Publikum einen vergnügten und unterhaltsamen Abend.

Weitere Vorstellungen sind am 31. März und am 1. April (jeweils um 19.30 Uhr) sowie am 2. April um 15 Uhr im Volksheim.

