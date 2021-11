Was wurde aus dem Vollblutkicker?

Erblich vorbelastet durch einen erfolgreichen „Kicker-Vater“ zählte für Jürgen Redl schon in jungen Jahren nur „das runde Leder“. Schon mit acht Jahren begann er im Nachwuchs des SC Amaliendorf zu spielen und debütierte mit 16 Jahren in der Kampfmannschaft. Mit der Erringung des Meistertitels und dem damit verbundenen Aufstieg in die 1. Landesliga nahm Jürgen Redl 2004 Abschied vom Leistungssport. Nach der Übersiedlung nach Wien brachte er es beruflich bis zum Projektmanager und Betriebsratsvorsitzenden in Wiener Neudorf. Trotzdem kommt er oft in die „alte Heimat“ zu Treffen mit Freunden, einem Seniorenkickerl, Tennispartien und als Matchbesucher in Amaliendorf.