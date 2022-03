Gerichtsprozess: Tochter missbraucht? Freispruch im Zweifel

Nach einem verlorenen Obsorgestreit um seine zwei minderjährigen Töchter führte ein Waldviertler einen erbitterten Kampf mit den zuständigen Behörden.

Dem gesundheitlich angeschlagenen Frühpensionisten mit Sucht- und Gefängnisvergangenheit wurden vor zehn Jahren – damals in der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang wohnhaft – die minderjährigen Kinder abgenommen. In einer Urteilsbegründung des Bezirksgerichts Gmünd heißt es unter anderem, er könne den Töchtern das „kindliche Grundbedürfnis nach Schutz vor Bedrohungen nicht erfüllen“.

„Falsche Anschuldigungen“, empörte sich der Vater und ging gegen die Heimleitung des Jugendheims in Allentsteig vor. Erfolglos – und während des langjährigen Sorgerechtsstreits des Waldviertlers erhob dann eine Tochter schwere Missbrauchswürfe: Er habe sich an ihr, als Sieben- und Achtjährige, vergangen. Der heute 66-jährige Vater wanderte wegen schweren sexuellen Missbrauchs, Blutschande und Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses in Krems auf die Anklagebank.

„Nicht schuldig“, beteuerte der Witwer, und sein Verteidiger Severin Perschl ergänzte: „Mehrere Gutachten belegen, dass das Mädchen gerne Geschichten erfindet.“

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren am Landesgericht Krems, das zum Großteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurde, konnte eine Schuld des Angeklagten nicht nachgewiesen werden. Der Waldviertler wurde im Zweifel von allen Vorwürfen freigesprochen.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.