Das Dorferneuerungsprojekt „Zeitreisegarten“ nimmt in Amaliendorf Formen an. Für die Schautafeln werden derzeit die Texte verfasst.

Für diese Texte sorgt Willi Hafellner gemeinsam mit seiner Gattin. Aber auch andere Mitglieder unterstützen dieses Projekt. So kamen sie auf dem Vereinsgrundstück zusammen, um den neu angelegten Gemeinschaftsgarten zu pflegen und das Gras zu mähen.

„Die Gemeindebevölkerung, vor allem auch die Jugend, ist bei der Planung und Umsetzung eingebunden“, erklärt der Obmann des Dorferneuerungsvereins, Karl Prohaska, der sich über einige neue Mitglieder freut, die sich intensiv engagieren und fleißig mitwirken.

Der Dorferneuerungsverein Amaliendorf gewann 2018 beim Ideenwettbewerb des Landes und erhält zur Umsetzung ihres Projektes „Zeitreisegarten“ 7.000 Euro. Nun wurde wegen eines geplanten Bauprojektes der Gemeinde der frühere Gemeinschaftsgarten gegen eine rund 7.000 m² große Wiese mit Kinderspielplatz und Pavillon getauscht. Das Areal liegt genau zwischen den drei Ortsteilen Amaliendorf, Aalfang und Falkendorf und soll neben seiner Funktion als Gemeinschaftsgarten auch Wissenswertes über die Geschichte der Marktgemeinde und das Leben der Menschen im Wandel der Zeit vermitteln.

Auf den Schautafeln werden viele interessante Angaben zu finden sein – über die Glaserzeugung, die Steingewinnung und was es mit der „Wehre am Alennfang“ auf sich hat. „Der Spielplatz und der Pavillon werden in den Zeitreisegarten eingebunden“, erklärt Prohaska.