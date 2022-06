Gemütliches Zeltfest

Werbung

Beste Stimmung herrschte wieder beim Zeltfest in Amaliendorf, das der Anhängerclub des Vereins in bewährter Weise am alten Sportplatz veranstaltet. Auch heuer war es Obmann Johann Ramharter und seinem Team gelungen, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen, bei dem sich die Besucher an drei Tagen bestens unterhalten konnten.

