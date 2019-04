Zwar dauert es noch bis zum diesjährigen Wackelsteinfestival im Juli, aber schon jetzt sind einige Fixstarter bekannt. Einer davon ist die Band „Blinded by Stardust“ aus Wien. Dieses Quartett, das Elemente aus Alternative, Folk und Rock mit eigenen Interpretationen zu gefühlvollen Kompositionen und treibenden Rhythmen verbindet, hat mit Lukas Cioni ein Mitglied mit starken Gmünd-Bezug. Der Enkel der ehemaligen NÖN-Redakteurin Gerlinde Aschauer kennt das Waldviertel und natürlich auch das Wackelsteinfestival. Gemeinsam mit Simon Hosemann, Felix Kirsch und Corina Laimer wird er am 20. Juli die Bühne beim Wackselstein in Amaliendorf rocken.

Ihr neuestes Musikvideo zum Song „Follow The Sun“ wird am 17. April veröffentlicht, Live-Auftritte gibt es auch in Wien, Graz und Gallneukirchen.