„Ich bin es nicht“: Laura Lun veröffentlicht neuen Song

Der Song „Ich bin es nicht“ handelt vom Verliebtsein und wie es ist, feststellen zu müssen, dass die Gefühle auf beiden Seiten nicht gleich stark sind. Der Song steht nun auf allen gängigen Downloadportalen zur Verfügung.

Im Vorjahr hat sich die 23-Jährige wie berichtet dazu entschieden, künftig unter dem Namen Laura Lun Musik zu machen. Sie studiert derzeit in Wien, arbeitet mit ihrem Team an weiteren eigenen Songs und hat an Projekten für andere Künstler mitgearbeitet. Einige dieser Songs wurden bereits veröffentlicht, andere sollen in den nächsten Wochen erscheinen. Für Sommer ist laut eigenen Angaben der nächste Song von Laura Lun geplant, ein Release sei bei der Starnacht in der Wachau denkbar.

Das Video zur aktuellen Neuerscheinung wurde in Wien aufgenommen und wird gleichzeitig mit dem Song veröffentlicht.

