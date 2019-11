Gemunkelt wurde es wie berichtet seit der überraschenden „Abschiedsfeier“ an der Volksschule Amaliendorf Ende September, jetzt kam die offizielle Bestätigung: Direktorin Birgit Dosso ist seit 4. November Schulqualitätsmanagerin der Bildungsregion I.

15 Jahre lang leitete Dosso die Volksschule Amaliendorf, seit 2009 auch die Volksschule Nagelberg. Nun wechselt sie in die Bildungsdirektion Niederösterreich-Außenstelle Zwettl. – Mit einem Brief an die Schüler und Eltern verabschiedete sich die langjährige Direktorin nun. „Gemeinsam mit meinem Team und der Gemeinde ist es gelungen, betmögliche Voraussetzungen für einen Unterricht zu schaffen, der die Schüler in ihrem Lernen und ihrer persönlichen Entwicklung fördert“, ist darin zu lesen. Dosso ist nun mit dem Leiter der neuen Bildungsregion I, Alfred Grünstäudl, sowie mit den Qualitätsmanagern Susanne Ripper und Fritz Laschober für 206 Schulstandorte mit rund 150 Direktoren und knapp 3.000 Lehrern zuständig.

„Nach 15 schönen, konstruktiven Jahren in der Schulleitung wende ich mich einer neuen Aufgabe zu, auf die ich mich sehr freue“, so Dosso zur NÖN.

Mit der Leitung der Volksschulen Amaliendorf und Nagelberg wurde Barbara Lenz betraut, die seit 1995 als Lehrerin tätig ist. Die vergangenen zehn Jahre unterrichtete Lenz an der Volksschule Nagelberg. „Ich freue mich über diese neue Herausforderung, der ich mich gerne stelle“, sagt sie zur NÖN. Und: „Ich kenne die Kolleginnen in beiden Schulen, die Zusammenarbeit ist sehr gut.“