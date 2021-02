Eine winterliche Baustelle nimmt dieser Tage bei Amaliendorf-Aalfang ihren Betrieb auf. Die Österreichischen Bundesforste starten mit baulichen Maßnahmen zur Renaturierung des Haslauer Moores, um es auf einer Fläche von rund 30 Hektar wieder in seinen natürlichen Zustand zu versetzen.

Immer wieder versuchen die Bundesforste, konkret der Bundesforste-Forstbetrieb Waldviertel-Voralpen, die Moorlandschaft im Bezirk zu renaturieren bzw. zu erhalten. Auf das Hochmoor Schrems folgt Richtung Norden das Haslauer Moor, weiter geht es mit dem Naturpark Heidenreichsteiner Moor. Bis zum Jahr 1980 wurde hier Torf gestochen. Seit das Gebiet unter dem Schutz von Natura 2000 steht, kann es sich wieder regenerieren. Die Entwässerungsgräben wurden von den Bundesforsten abgedichtet, um den Wasserverlust zu stoppen. Heute misst das Schutzgebiet 30 Hektar, früher war das Moor jedoch sogar 120 Hektar groß.

Moore in Gefahr

„Moore zählen weltweit zu den am meisten gefährdeten Lebensräumen. Auch in Österreich existieren nur mehr knapp zehn Prozent der einstigen Moorlandschaften“, sagt Bernhard Funcke, Leiter des Forstbetriebs Waldviertel-Voralpen. „Darüber hinaus machen anhaltende Trockenheit und steigende Temperaturen den Feuchtgebieten im Osten des Landes ganz besonders zu schaffen“, so Funcke weiter.

Der fortschreitende Klimawandel heizt die Situation im wahrsten Sinne des Wortes laufend weiter an: Wenn der Wasserspiegel in den Mooren sinkt, kann auch das Torfmoos nicht wachsen und Kohlenstoff binden. Im schlimmsten Fall kommt es zu Torfschwund, und der über Jahrhunderte bereits gespeicherte Kohlenstoff wird freigesetzt.

Neue Staudämme aus Lärchenholz

Ziel der Renaturierungsarbeiten ist die Wiederherstellung des Wasserhaushalts, um das Hochmoor vor dem Austrocknen zu schützen. Die Arbeiten werden in den Wintermonaten durchgeführt, um die Moorfläche zu schonen und Brutvögel nicht zu stören. Zur Wiedervernässung des Haslauer Moores werden mehrere Holzdämme aus Lärchenholz errichtet, die dazu beitragen, den Wasserabfluss zu verlangsamen und den Wasserspiegel langfristig anzuheben. Damit wird auch das Torfwachstum wieder angeregt, das für den Torfaufbau verantwortlich ist. Ebenso werden die zentralen Moorbereiche kleinflächig von unerwünschtem Baumbewuchs freigehalten. Birken, Kiefern oder Faulbäume beschatten das Torfmoos und entziehen dem Moor mit der Zeit zu viel Wasser.

Die geplanten Renaturierungsmaßnahmen im Haslauer Moor sind Teil des grenzüberschreitenden „Interreg“-Projektes „Crossborder Habitat Network and Management“, an dem insgesamt elf Projektpartner aus Tschechien und Österreich beteiligt sind. Sogenannter Leadpartner ist der Nationalpark Thayatal, der Partner bei der Moorrenaturierung ist der Naturschutzbund NÖ.

Moore als Klimaschützer

Moore sind nicht nur Lebensraum für einzigartige Tiere und Pflanzen, sondern spielen auch als CO 2 -Speicher und Klimaschützer eine besonders wichtige Rolle. Ein Hektar intaktes Moor nimmt jährlich rund eine Tonne CO 2 aus der Atmosphäre auf, das ist etwa so viel, wie auf einem Flug von Wien nach New York pro Person verbraucht wird.

Weltweit bedecken Moore nur drei Prozent der Erdoberfläche, speichern dabei aber rund 30 Prozent des erdgebundenen Kohlenstoffs. Auch als Wasserspeicher erfüllen Moore eine wichtige Funktion: Sie können wie ein Schwamm große Mengen aufnehmen und so Wetterextreme wie Starkregen abfedern.

Die Bundesforste haben ihre insgesamt 474 Moore bereits vor Jahrzehnten freiwillig unter Schutz gestellt. Rund ein Drittel der heimischen Moorgebiete liegen auf Flächen der Bundesforste. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Bundesforste bereits knapp 40 ihrer Moor-Flächen renaturiert.

Besuch möglich

Zahlreiche Wanderwege führen in die Moore des Bezirkes, wo man oft eine außergewöhnliche Vegetation findet. Durch das Haslauer Moor führt der „Pfad“ mit zahlreichen Schautafeln. Der Rundwanderweg mit rund 11 Kilometern führt zu den schönsten Plätzen. Zum Schutz des Areals führt die Wanderung oft über Holzstege und Brücken.