Schon als Kind wollte Stefanie Greiter ein kleines Pony haben – vor neun Jahren erfüllte sie sich schließlich den Traum und stieg in die Ponyzucht ein. Heute ist sie im Schnitt für 65 Tiere verantwortlich.

„Wenn ich von etwas begeistert bin, dann will ich es so gut wie möglich machen. Deshalb bin ich nach England geflogen, um Kontakte zu Züchtern zu knüpfen. Mir war klar, dass ich Original-Shetland-Ponys mit britischen Papieren als Grundlage für meine Zucht haben will“, erzählt Greiter im Gespräch mit der NÖN. Sie sei die erste Züchterin am europäischen Festland gewesen, die mit rein englischen Tieren die Zucht begann: „Die meisten Züchter haben mit holländischen Nachfahren gearbeitet.“

„Muss von dem, was man tut, überzeugt sein“

Mit rund zehn Stuten und zwei Hengsten begann Greiter im Jahr 2009, heute befinden sich auf ihrem Hof im Durchschnitt um die 65 Tiere, großteils Shetland-Mini-Ponys, aber auch einige Tigerponys. Als Gestütsnamen oder „Präfixe“ tragen Greiters Tiere den Namen „Dragonstone“. Besonders wichtig ist der Züchterin die Ehrlichkeit und Transparenz ihren Kunden gegenüber. „Man muss dazu in erster Linie auch ehrlich zu sich selbst sein, und von dem, was man tut, überzeugt sein. Daher biete ich auch eine Rücknahme-Garantie an“, betont Greiter, für die die Beziehung zu ihren Tieren nicht mit dem Verkauf endet. Für die Zucht selbst brauche man viel Gespür und müsse Gefühl und Verstand kombinieren, denn „ein Pony, das süß aussieht, muss nicht unbedingt ein gutes Zuchtpony sein.“

Seit Ende April das erste Fohlen geboren wurde, geht es ordentlich rund am Hof: Fünf Fohlen sind bereits zur Welt gekommen, weitere fünf werden noch erwartet. „Das ist zwar eine anstrengende Zeit, aber man freut sich darauf, schließlich dauert es nach der Bedeckung elf Monate, bis man das Ergebnis sieht“, meint Greiter.

Wichtig ist ihr noch zu erwähnen, dass ihre Zucht kein PonyReiterhof oder Streichelzoo ist. „Ich muss darauf achten, dass die Tiere nicht mit zu vielen Krankheitserregern in Kontakt kommen“, sagt Greiter, weshalb eine Besichtigung nur nach Terminvereinbarung mit der Züchterin möglich ist.