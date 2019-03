„Es gibt tausend Sachen, die ich noch machen möchte“, lacht Kurt Fichtenbauer, Geschäftsführer der Technischen Alternative (TA) beim Gespräch mit der NÖN anlässlich des 30-jährigen Bestehens seines Unternehmens in Amaliendorf.

Er will nicht aufhören, innovative Produkte gemeinsam mit seinem Team zu entwickeln – innovative Sensoren, Regler und dazu Betriebssysteme, damit es den Kunden leicht fällt, Steuerungen für ihre Energieversorgung von Gebäuden individuell optimal anzupassen und dabei Ressourcen schonen.

Die Geschäftsführer der Technischen Alternative in Amaliendorf, Kurt Fichtenbauer (rechts) und Andreas Schneider, haben Freude am „Tüfteln“. | Sonja Eder

Derzeit fertigt die TA in Amaliendorf rund 45.000 solcher Geräte pro Jahr. „Mit unseren neuen Produkten wird sich das schnell dramatisch steigern. Besonders unser ATON wird wohl ordentlich zum Wachstum beitragen. Das ist eine Energiezähler-Heizstab-Kombination, mit der die Überschussenergie einer Photovoltaik-Anlage in die Heizungsanlage eingespeist werden kann“, ist Fichtenbauer stolz.

Begonnen hat der Erfolgsweg der Technischen Alternative mit unzähligen technischen Entwicklungen vor mehr als 30 Jahren im Zuge von Familiengründung und Errichtung des Eigenheimes. „Mein Gründungspartner Roman Zimmel und ich arbeiteten bei Eaton (damals F&G) zusammen im Prüfmittelbau und wir haben uns viel mit dem Thema Energie und vor allem Solarenergie beschäftigt. Das war klar, dass wir die Regelung für unsere Häuser selber bauen“, so Fichtenbauer.

Reparaturabteilung ist Stolz des Unternehmens

1988 präsentierten die beiden ihre private Entwicklung bei einem Ökofest, ein Händler wollte diese Steuerung haben. Als ein Jahr später (1989) ein Auftrag von 500 bis 1.000 Stück winkte, gründeten sie einen gemeinnützigen Verein. „Wir haben anfangs Tag und Nacht mit unseren Frauen und unseren Eltern gemeinsam produziert“, erinnert er sich.

Dann

ging es rasant: Sie gründeten eine GesmbH, beschäftigten die ersten Mitarbeiter in Heimarbeit zum Fertigen der Steuerungen und erwarben das heutige Firmengebäude in der Langestraße 124. „Wir haben ein unglaubliches Wachstum entwickelt, weil das die Anfänge der Solarenergie waren.“

Als 2003 der extrem universell einsetzbare Universalregler „UVR 1611“ auf den Markt kam, gelang der TA der Durchbruch. In den ersten zehn Jahren konnten davon 100.000 Stück verkauft werden. Seit fünf Jahren ist parallel dazu sein „Nachfolger“ auf dem Markt, der mit dem von TA entwickelten Betriebssystem läuft. 50 Prozent der Steuerungen, die die hauseigene, modernst ausgestattete Produktionshalle verlassen, werden für andere, namhafte Firmen hergestellt. In speziellen Schulungen werden die Abnehmer (Installateure) mit der kostenlosen dazugehörigen Betriebssoftware vertraut gemacht.

"Ich habe mein Hobby zu meinem Beruf gemacht"

Heute sind in der eigenen Produktionsanlage immerhin 50 Mitarbeiter beschäftigt. „Ich habe mein Hobby zu meinem Beruf gemacht, bin immer schon ein Tüftler gewesen - und wenn man etwas beherrscht, dann ist das wie Lego-Bauen“, weiß Fichtenbauer. Der Reiz der Technik und Physik, aber vor allem, dass er und Zimmel aus dem „ökologischen Eck“ kommen, sei der Grund für die Selbstständigkeit gewesen.

„Es ging immer darum, extrem effizient mit Energie umzugehen – das ist das zentrale Thema für den Umweltschutz.“ Dazu gehört, dass Steuerungen nicht erneuert, sondern repariert werden. „Wir wollen den Müll nicht! Wir wollen nicht wegen einer Zusatzeinnahme ein neues Gerät verkaufen, wenn wir genau wissen, dass wir das alte zum Laufen bringen, auch wenn es schon vor Jahren eingebaut wurde“, ist er auf die Reparaturabteilung der TA stolz.

Was die Zukunft für die TA bringen soll? Derzeit arbeitet Fichtenbauer mit seinem rund 15-köpfigen Techniker-Team an „Smart Home“: „In zwei Jahren wollen wir so weit sein, dass alles Elektrische in einem Haus per Datenautobahn verbunden ist. Ich habe eine ganz kleine Funkzelle entwickelt, die alles miteinander verbindet.“

Gründungskompagnon Roman Zimmel schied vor acht Jahren zugunsten seiner Gesundheit aus dem Unternehmen aus, heute ist Andreas Schneider (technischer Informatiker) aus Wetzles zweiter Geschäftsführer.