Zahlreiche Festivalbesucher campierten in der Nähe des Geländes, und genossen drei Tage lang ein breites Programm von Folk über Blues und Rock bis zu Elektro. Die Organisatoren Madeleine Kufner, Andreas Neumeister und Rainer Kaltenbaek blieben auch heuer wieder ihrem Hauptziel, ausgezeichnete Musik an einen bezaubernden Ort zu bringen, treu. Das Wetter spielte am Freitag und Samstag auch mit, und es wurde fleißig vor der Bühne getanzt und in gemütlicher Atmosphäre gefeiert.