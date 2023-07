Wackelsteinfestival im Rückblick: Von Traditionellem zur Pop-Musik

Am Freitag gab es große Begeisterung unter den Gästen nach dem energiegeladenen Konzert der ukrainischen Band „Yagodi“, die traditionelle Folklore mit zeitgenössischen Elementen und viel Percussion mischt.

Am Samstag löste Ankathie Koi Ähnliches aus. Während es davor bei „Hotel Palindrone“ eher experimentell zuging, gab es bei der in Wien lebenden Sängerin aus Bayern eine große Portion Popmusik, die sich jedoch bei 70er-Softrock, 80er-Synthpop und Disco bedient. Die studierte Jazzsängerin unterrichtet mittlerweile selber Gesang an der Wiener Musikuni, wird aber auch eine der „schillerndsten Figuren der österreichischen Musikszene“ genannt. „Ich brauche jemanden zum Ansingen“, meinte Ankathie Koi in Amaliendorf, wo sie für den Track „Viktoria“ eine solche im Publikum suchte. Keine Viktoria da?

Na dann wird eben eine dazu bestimmt. Kaum jemand schafft es so, mit dem Publikum zu interagieren, ob bei einem Tänzchen vor der Bühne oder mit ein paar Fans auf der Bühne – wie bei der gefühlt auf 15 Minuten aufgeblasenen Zugabe „Kate, It's Hunting Season“. Zu den auf der Bühne ausformulierten „Fantasien“ gehörte auch Bullenreiten am Wackelstein. Dazu gabs den neuen Song „Baby Boy“.

Stella Maria Barghouty auf der Wackelstein-Bühne. Foto: Karl Tröstl

Das Wackelsteinfestival bot aber auch heuer wieder Workshops, ein Kinderprogramm, und die Möglichkeit für Newcomer, auf der „Open Stage“ einen öffentlichen Auftritt mit Unterstützung der Technik zu riskieren.

Unter den Bewerbern war auch die 13-jährige Stella Barghouty, die mit ihrem Gesang wie berichtet ihr Asthma-Leiden in den Griff bekam. Mit ihrem Auftritt als Schlusssängerin schaffte sie einen tollen Ausklang der Open Stage und erntete viel Applaus. Die Wahlwaldviertlerin Stella, die zurzeit eine musikalische Ausbildung in Wien genießt, brachte nicht nur Coversongs, sondern auch eigene Kompositionen zu Gehör. Stella Maria Barghouty beabsichtigt, wie schon des öfteren, ein Benefizkonzert auch im Waldviertel zu veranstalten, worauf sie sich besonders freut.