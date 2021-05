Ernst Frank war bei Feuerwehr, Theatergruppe „Amfang“, Waldviertler Schmalspurbahnverein und im damaligen Elternverein der Hauptschule Heidenreichstein engagiert, gekannt hat man ihn aber vor allem deshalb: Frank tingelte von Anlass zu Anlass als „Waldviertler Werklmann“. Seit 17. April steht seine Drehorgel still, Ernst Frank verstarb mit 78 Jahren.

Ins Waldviertel kam Frank einst – wie so viele andere „Zua groaste“ – durch Zufall. Geboren im deutschen Ulm und aufgewachsen in Wien, übersiedelte der Elektronik-Ingenieur 1962 für 30 Jahre in die Schweiz und war dort als Computertechniker bei Großanlagen tätig. Dann kehrte er nach Wien zurück, und lernte im Rahmen eines Kuraufenthaltes in Groß Gerungs das Waldviertel kennen und lieben. 2009 verlegte er seinen Wohnsitz schließlich ganz in die Wackelsteingemeinde, fand durch seine offene Art, seine Tätigkeit als „Werklmann“ und seine ehrenamtlichen Engagements rasch Anschluss. Mit seiner Drehorgel war er Gast auf Festivitäten aller Art.

Ernst Frank wurde am 27. April am Südwestfriedhof in Wien zur letzten Ruhe bestattet, für 9. Mai ist in der Kapelle Amaliendorf ein Verabschiedungs-Gottesdienst geplant (9.45 Uhr).