Sprichwörter beinhalten viele Wahrheiten – besonders wenn man daran glaubt, dass „der Apfel nicht weit vom Stamm fällt“. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass der renommierte Malerbetrieb von Günter Eschelmüller in Amaliendorf mit seiner Tochter Sabrina Stangl eine würdige Nachfolgerin als Chefin gefunden hat.

Mehr als ein Vierteljahrhundert zeichneten sich Malermeister Eschelmüller und sein Team durch Zuverlässigkeit, Qualität, ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und persönliche Kundenbetreuung aus und hatten stets ein offenes Ohr für alle Kundenwünsche.

Der Meister selbst wurde darüber hinaus auch als Künstler durch seine wunderschönen Gemälde oder der farblichen Gestaltungen diverser Kopfbedeckungen zu einer bekannten Persönlichkeit. Als angehender Pensionist will er es in Hinkunft etwas ruhiger angehen und kann nun ruhigen Gewissens den Betrieb an seine Tochter Sabrina Stangl übergeben, die das Handwerk ebenfalls von der Pike auf gelernt hat.

„Ich werde mich bemühen, in seine Fußstapfen zu treten“ Sabrina Stangl

Die neue Chefin sieht der Herausforderung gelassen entgegen und freut sich schon auf die Zukunft. „Mein Vater Günter Eschelmüller geht dieses Jahr in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er hat über die Jahre viel geleistet und erreicht. Ich werde mich bemühen, in seine Fußstapfen zu treten und unseren Malerbetrieb mit den langjährigen, bewährten Mitarbeitern Christoph Hofbauer und Stefan Forster in seinem Sinne weiterführen. Das heißt, an der Qualität unserer Arbeit wird sich nichts ändern, sondern nur der Firmenname wird neu sein.“

Unterstützung dazu erhält die neue Unternehmerin, Mutter, Hausfrau und tierliebende Hundehalterin durch ihren Gatten Wolfgang, der ihr vor allem im privaten Umfeld hilfreich zur Seite steht und ihr den Rücken so gut wie möglich freihält. Auch ihre Eltern helfen dabei.