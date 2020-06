Die Covid-19-Maßnahmen hatten die Arbeitslosenzahlen ab Mitte März hinaufschnellen lassen, nun sinkt die Zahl langsam wieder: Ende Mai waren beim Arbeitsmarktservice Gmünd 1.473 Personen arbeitslos vorgemerkt.

„Auch wenn das Niveau der Arbeitslosigkeit weiterhin sehr hoch ist, so ist zumindest der Anstieg gestoppt. Ende Mai sind die Arbeitslosenzahlen gegenüber Ende April wie in ganz Niederösterreich auch im Bezirk Gmünd zurückgegangen“, berichtet der Gmünder AMS-Chef Gerhard Ableidinger.

Während die Arbeitslosigkeit insgesamt Ende Mai um 11,4 Prozent gesunken ist, gibt es die stärksten Rückgänge mit minus 54 Personen in der Beherbergung und der Gastronomie. Die Baubranche sorgt für 37 Arbeitslose weniger.

Im Jahresvergleich war der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Frauen mit plus 53,8 Prozent stärker als bei Männern (plus 38,9 Prozent). „Der Anstieg ist bei Jugendlichen sehr deutlich ausgefallen, die Altersarbeitslosigkeit hat sich innerhalb eines Jahres um genau ein Drittel erhöht“, erklärt Ableidinger.

Der größte Anstieg der Arbeitslosigkeit wurde im Fremdenverkehr mit plus 98,2 Prozent verzeichnet. Aber auch in den Büroberufen gab es mit plus 63,6 Prozent einen starken Anstieg, ebenso wie in den Metall/Elektro-Berufen (plus 54,9 Prozent). Von den aktuell 1.473 Vorgemerkten haben 169, knapp 12 Prozent, wieder eine Einstellungszusage.