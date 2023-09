Bezirk Gmünd: Nicht alles ist etwas für die Öffentlichkeit

Wenn man von Krems absieht, ist Zwettl mit knapp 11.000 Einwohnern die einzige Gemeinde im Waldviertel, in der das Amtsgeheimnis bald gelüftet werden könnte. Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller (ÖVP) sieht das nicht negativ, mahnt aber zur Vorsicht: „Einen gewissen Sinn hatte ein Amtsgeheimnis immer schon. Im Bereich der Finanzen gibt es ja auch ein Bankgeheimnis. Es geht in vielen Fällen um persönliche Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.“

Ihrer Meinung nach sollte das Amtsgeheimnis deshalb nicht einfach so aufgegeben werden. „Sollte das neue Informationsfreiheitsgesetz aber konkret werden, werden wir uns sicher damit beschäftigen und an der Umsetzung arbeiten“, erklärt Wiesmüller, die glaubt, „dass unser derzeitiges System bereits sehr transparent ist.“

Einigkeit bei ÖVP und SPÖ. Auch ÖVP-Gemeindebundobfrau im Bezirk Gmünd, Margit Göll, die als Bürgermeisterin von Moorbad Harbach von dieser neuen Regelung nicht betroffen ist, sieht keinen Bedarf an der Abschaffung des Amtsgeheimnisses. „Unsere Gemeinden sind transparent. Auf den Homepages, in den Gemeindezeitungen und via WhatsApp gibt es Informationen“, meint Göll, die auch als Vizepräsidentin des Bundesrates fungiert. „Keine Gemeinde versteckt sich hinter dem Amtsgeheimnis, aber alles öffentlich zu machen, wäre gefährlich“, meint sie. Die Informationen, die die Bürger bekommen, werden daher in Abstimmung mit der Gemeindeaufsicht weitergegeben.

Dem SPÖ-Gemeindevertreterverband im Bezirk Gmünd steht der Schremser Bürgermeister Peter Müller vor. Er ist von dem Informationsfreiheitsgesetz nicht überzeugt: „Entweder gilt das für alle Gemeinden, oder für gar keine.“ Kleinere Gemeinden würden die Aufhebung des Amtsgeheimnisses nicht brauchen, denn: „Hier funktioniert die Information der Bürger sicher besser als in Großstädten.“ Auch in Schrems werden die Bürger über Website und Stadtnachrichten informiert. „Außerdem kann jeder Interessierte bei uns nachfragen“, so Müller. Zur Umgestaltung des Stadtparks und Hauptplatzes gab es Bürgerbeteiligungen. „Jetzt wurde eine Arbeitsgruppe für die Stadterneuerung eingerichtet. Ich denke, die Informationen sind ausreichend.“

Wenn, dann für alle. Michael Bierbach aus Gmünd ist SPÖ-Bezirksparteivorsitzender und Stadtrat. Er sieht ebenfalls keinen Bedarf: „Es soll einfach bleiben, so wie es ist. Wenn das geändert wird, dann für alle Gemeinden.“ Dass jede Gemeinde ihre Daten auflegen müsse, würde nicht machbar sein. „Außerdem gibt es ja Schranken, wie etwa den nichtöffentlichen Teil bei den Gemeinderatssitzungen.“ Der Informationsfluss von der Gemeindeführung zur Opposition könne immer verbessert werden: „Auch wir in Gmünd werden oft vor Tatsachen gestellt. Gerade bei Umwidmungen bräuchte es mehr Transparenz und Ehrlichkeit.“

Das sieht die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) anders: „Auf Gemeindeebene werden alle wichtigen Projekte und Entscheidungen in öffentlichen Gemeinderatssitzungen getroffen. Als Bürgermeisterin stehe ich oft mit Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch, die Türen in unserem Gemeindeamt stehen immer offen. Auch auf politischer Ebene gibt es immer einen offenen Austausch, wichtige Herausforderungen und Projekte werden stets gemeinschaftlich besprochen und behandelt - ohne Rücksicht auf Parteipolitik.“

Ohne Juristen nicht machbar. Der Weitraer Bürgermeister Patrick Layr hat sich als Sprecher der Kleinregion Lainsitztal mit den Bürgermeisterkollegen zu diesem Thema kurzgeschlossen. Einhelliger Tenor: „In den kleinen Gemeinden würde die Abschaffung des Amtsgeheimnisses problematisch werden. Dazu bräuchte man einen Juristen, denn es muss der Schutz von Dritten gewährleistet bleiben“, stellt Layr klar. Die Verwaltung müsse generell schlanker und effizienter werden: „Durch die Abschaffung des Amtsgeheimnisses wäre das eine zusätzliche große Belastung.“ Große Gemeinden hätten einen anderen Verwaltungsapparat mit mehr Mitarbeitern und Juristen. Layr: „Wir haben ausreichend Informationen. Protokolle von Gemeinderatssitzungen, die Flächenwidmungspläne, das Budget und anderes findet man etwa auf den Gemeinde-Homepages.“

Anja Scherzer, FPÖ-Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin in Amaliendorf-Aalfang hingegen fordert mehr Transparenz: „Im Bezirk Gmünd sind mir Fälle zu Ohren gekommen, wo Bürger zu wenig oder gar keine Informationen zu wichtigen Themen erhalten haben oder deren Anfragen nicht oder nur unzureichend beantwortet wurden.“ In einigen Gemeinden laufe es gut, in anderen brauche es mehr Infos.