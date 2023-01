St. Martin: Gemütlicher Neujahrsempfang mit vielen neuen Bürgern

Eingeladen waren die Mandatare, die Vereinsvertreter und die neuen Bürger – und davon gibt es viele. Insgesamt 39 Zugezogene wurden seit 2020 verzeichnet und viele davon kamen auch zum Empfang.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Amtsleiter Gerhard Vogler, der seit 30 Jahren im Gemeindeamt arbeitet. „Wir arbeiten sehr gut zusammen und ich verbringe mit unserem Amtsleiter oft mehr Zeit als mit meiner Gattin“, meinte Bürgermeister Höbarth, der mit seiner mittlerweile 28-jährigen Amtszeit der längstdienende Bürgermeister im Bezirk ist. „30 Jahre in einem Betrieb oder Amt zu arbeiten, ist heute schon eine Seltenheit. Gerhard Vogler hat das geschafft und wird uns noch einige Jahre bis zu Pension erhalten bleiben. Da bin ich aber nicht mehr dabei“, sagte Höbarth. „Wir haben einmal ausgemacht, dass wir gemeinsam in Pension gehen“, konterte der Amtsleiter mit einem Augenzwinkern. Gemeinsam mit Vizebürgermeister Stefan Stangl überreichte ihm Höbarth einen Geschenkskorb.

Der Bürgermeister hob auch die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, den Vereinen und der Gemeinde hervor. „Das passt bei uns sehr gut und dieser Abend soll auch dazu dienen, dass man sich betreffend Veranstaltungen abspricht und die Termine so fixiert, damit keine Konkurrenzveranstaltungen in der Gemeinde stattfinden.“ Den neuen Bürgern wünschte er alles Gute und dass sie sich in der Gemeinde wohlfühlen werden.

Dann stand das gemütlichen Plaudern der anwesenden Gäste untereinander im Mittelpunkt. Gesichtet wurden Extremsportlerin und Weltrekordlerin Alexandra Meixner mit Gatten Walter Wegscheider oder Christian Skoll, der Direktor der Mittelschule Bad Großpertholz und des Volksschulverbandes St. Martin/Bad Großpertholz. „Der Zuzug in der Gemeinde St. Martin ist auch in den Schulen zu bemerken. Im kommenden Schuljahr können wir vermutlich mit zwei ersten Klassen starten“, meinte Skoll.

