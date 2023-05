Amtsübergabe in Gmünd Scheidender Bezirkshauptmann drängt auf Landesausstellung 2028

Lesezeit: 5 Min Markus Lohninger

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Stefan und Heidi Grusch (v.l.) sowie Christian und Monika Pehofer (v.r.) Foto: NÖN, Markus Lohninger

S owas kommt auch nicht alle Tage vor: Just an dem Tag, an dem Stefan Grusch offiziell als Gmünder Bezirkshauptmann in Richtung Horn verabschiedet wurde, appellierte er an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Landesausstellung 2028 ausgerechnet in Gmünd abzuhalten. „Der Bezirk erfüllt mit Leichtigkeit alle Voraussetzungen, um eine Landesausstellung erfolgreich zu gestalten!“