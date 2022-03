Um- und Ausbau: Trachten-Stadel von „Maisi“ wird große Baustelle

Elfi Maisetschläger wird demnächst mit dem Umbau ihres Hauptgeschäftes, dem „Trachten-Stadel“ in der Gmünder Straße beginnen. Hier sollen auch fünf Wohnungen entstehen.

Wie berichtet, kaufte die Trachtenlady im Vorjahr das Gebäude samt dazugehörigem Areal. Im 30. Jahr ihres Wirkens an diesem Standort werden in Kürze die Baumaschinen auffahren. „In der kommenden Woche beginnen die notwendigen Verhandlungen mit den Behörden“, erklärt Elfi Maisetschläger. Von dem bestehenden Geschäft werden nur einige Mauern stehenbleiben. „Wenn ich etwas mache, dann ordentlich. Außerdem ist das Dach undicht, das Gebäude müsste auch thermisch saniert werden“, sagt die Unternehmerin, die mit örtlichen und kleineren Firmen zusammenarbeiten will: „Bei uns gibt es alle Sparten, die man braucht. Man muss nur genau schauen.“

Zubau und Vision für Bauernladen mit Kaffee-Eck

Das Gebäude wird außerdem um einen Zubau in Richtung Rotes Kreuz erweitert. „Entweder finde ich eine interessierte Firma, die sich hier einmieten will, oder ich ergänze selber mein Trachtengeschäft um einen Modebereich“, verrät Maisetschläger, die zusätzlich eine Art Bauernladen mit Bio-Produkten aus der Region sowie eine Kaffee-Ecke einrichten will.

Das Gebäude erhält zudem ein Obergeschoß, in dem Maisetschläger fünf Wohnungen schaffen will: „Das werden kleine, aber leistbare Wohnungen werden.“ Eine dieser noch nicht errichteten Wohnungen sei bereits fix vergeben. „Ob ich gleich alle Wohnungen fertigstellen werde, ist noch offen. Ich will mich natürlich innerhalb meines finanziellen Rahmens bewegen.“

Der Baustart soll also in Kürze erfolgen. Bis zur geplanten Fertigstellung im kommenden Herbst wird das Trachtengeschäft in der Gmünder Straße geschlossen. Fad wird dem Team aber trotzdem nicht: „Wir werden unsere Trachten weiterhin in der angrenzenden Alm und in unserer Filiale am Rathausplatz anbieten“, betont Maisetschläger, die nach einer Corona-Erkrankung wieder voller Tatendrang ist. „Das war echt kein Kindergeburtstag. Trotz dreifacher Impfung hatte ich ziemliche Beschwerden, vor allem waren der Hals und die Augen betroffen.“

Im Hinblick auf die größere Verkaufsfläche im neuen Geschäft hat die Trachtenlady bereits zusätzliches Personal gesucht – und auch gefunden. „Das sind alles erfahrene Kräfte, die mich und meine Stammmitarbeiter in Kürze unterstützen werden.“

