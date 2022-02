Großprojekt: Strom aus Sonnenkraft für 340 Haushalte

Wer dieser Tage an der B41 zwischen Gmünd und Schrems unterwegs ist, der kann auf einer großen Freifläche im Hoheneicher Betriebsgebiet einem Sonnenkraftwerk beim Wachsen zusehen. Die CPG GmbH, Komplettanbieterin von Photovoltaik-Großanlagen mit Sitz in Wien, realisiert dort ihr erstes Projekt im Bezirk Gmünd. Ein Lokalaugenschein auf der Photovoltaik-Baustelle.

Das Grundgerüst für 15 Reihen mit PV-Modulen steht bereits, zum Teil sind auch schon die Paneele angebracht. Anfang Februar hat man mit der Arbeit vor Ort begonnen. Die Vorlaufzeit war freilich länger, CPG-Geschäftsführer Leonhard Berger spricht von etwa zwei Jahren. Eigentlich sei das Hauptgeschäft bei Aufdach-Anlagen gelegen, irgendwann kamen Freiflächen-Anlagen dazu. „Wir sehen uns nach geeigneten Standorten um, die eine entsprechende Vorgeschichte haben. So kamen wir auf Hoheneich“, erklärt er. Vorgeschichte meint in dem Fall: Flächen, die nicht von Grün- oder Ackerland umgewidmet werden müssen. Ödland, Schottergruben – oder ungenutzte Betriebsgebiete.

Wenn man in25 Jahren erkennt, dass es einen Bedarf für etwas Anderes gibt, kann die Anlage wieder abgebaut werden.“ Leonhard Berger Geschäftsführer der CPG GmbH

In jenem an der B41 bietet die Gemeinde Hoheneich seit Jahren Grundstücke zum Verkauf an. Die Nachfrage sei bis dahin überschaubar gewesen, die Option zum Bau einer Photovoltaik-Anlage deshalb eine gute Lösung, sagt Bürgermeister Christian Grümeyer (ÖVP).

Vorhandener Trafo wird noch ausgetauscht

Im Hoheneicher Betriebsgebiet wurde rund ein Hektar Grund oberhalb der NBG Dimensions von CPG angekauft. Die Anlage soll es auf 1.000 kWp bringen und etwa 1,2 Millionen kWh Strom pro Jahr liefern. Das entspreche dem Verbrauch von etwa 340 Haushalten, sagt Leonhard Berger. Der Strom wird ins Netz eingespeist, der vorhandene Trafo dazu noch ausgebaut. Berger: Die Vorlaufzeit von zwei Jahren sei nicht außergewöhnlich, CoV habe sich kaum auf das Projekt ausgewirkt. Es dauere eben, bis die rechtlichen Prüfungen durch sind.

„Wir waren gleich vom Projekt überzeugt, weil wir auch einen Beitrag zur nachhaltigeren Stromerzeugung leisten wollen. Die Zusammenarbeit war wirklich sehr gut“, betont Christian Grümeyer. Klar gebe es auch gegen Sonnenkraftwerke Vorbehalte. Aber: „Man muss den Umweltgedanken berücksichtigen und zugleich den eigenen Stromverbrauch hinterfragen.“ Einen Vorteil hat die Photovoltaik-Großanlage gegenüber einem Industrie- oder Gewerbebau jedenfalls: „Wenn man in 25 Jahren erkennt, dass es einen Bedarf für etwas Anderes gibt, kann sie wieder abgebaut werden. Es wurde kein Kilo Beton verwendet“, erklärt CPG-Geschäftsführer Leonhard Berger. Etwa 6.000 m² Grund sind laut Gemeinde im Betriebsgebiet noch frei.

Auch Berger kennt die Vorbehalte gegenüber Sonnenkraftwerken auf Freiflächen, umso wichtiger sei deren Auswahl vor dem Projektstart. „Die Vorstellung, dass durch Photovoltaik-Anlagen die österreichische Lebensmittelproduktion zusammenbricht, ist nicht richtig“, sagt er. Etwa 15 Anlagen werden von CPG jährlich errichtet – von der Planung bis hin zur Montage durch eigene Mitarbeiter. Bei der Anlage in Hoheneich spricht Berger von einer Investition von etwa 750.000 bis 800.000 Euro: „Sonnenkraft ist die mit Abstand wettbewerbsfähigste Art der Stromproduktion.“

Wenn die Module an der Großanlage montiert sind, geht es ans Aufstellen eines Zauns rund um das Areal und um die elektrischen Anschlüsse. Mitte März soll alles soweit fertig sein, noch im Frühjahr die Einspeisung ins Netz starten.

Idee: Pflege durch Beweidung mit Schafen

Zur Pflege des Sonnenkraftwerks gibt es übrigens eine tierische Idee: Man habe schon Erfahrung damit, die Flächen von Schafen beweiden zu lassen, erzählt Leonhard Berger: „Aber es ist gar nicht so einfach, jemanden dafür zu finden.“ Denkbar wären auf dem einen Hektar etwa acht bis zehn Schafe, meint er.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden