Hochstand an Radweg: Kritik an „übertriebener Sensibilität“

Es habe bereits Kontakt mit dem Jagdpächter gegeben, der vorige Woche die Hintergründe des Hochstandes erläutert und hervorgestrichen hatte, dass die Schussrichtung definitiv nicht über die Straße sei, sagt Bezirkshauptmann Christian Pehofer. Die Situation werde vor Ort noch mit einem Sachverständigen begutachtet, auch der Kontakt mit dem Radler werde noch gesucht. Pehofer bestätigt jedoch die Aussage von Bezirksjägermeister Ernst Strasser, wonach für einen Hochstand in Niederösterreich keine Bewilligung erforderlich sei: „Ich kann also nur vermitteln.“

„Vollstes Vertrauen in Jägerstand“

Mit Markus Mantsch meldet sich inzwischen auch ein anderer begeisterter Radfahrer – und früherer Ironman-Teilnehmer – aus Heidenreichstein zu Wort. Der Aufschrei sei unverständlich und auch kontraproduktiv in der Debatte um eine Öffnung von Forststraßen für Radfahrer, schreibt er: „Wenn ich ein verantwortlicher Förster wäre, dann würde ich bei dieser übertriebenen Sensibilität so mancher Velofahrer:innen meine Straßen auch geschlossen lassen.“ Er hege „vollstes Vertrauen in den Jägerstand“, auch in die Auswahl von Hochständen und die Sorgfältigkeit in der Tätigkeit. Ein Miteinander müsse das Ziel sein – genauso wie an jeder nicht ampelgeregelten Kreuzung.

Leserbriefe an die NÖN zum Thema:

Prof. Dr. Klaus Schedler, Heidenreichstein

Markus Mantsch, Heidenreichstein