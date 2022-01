SPÖ: Bierbach folgt Antoni als Chef der Gmünder Bezirkspartei

Die pandemischen Umstände erzwangen es, dass die schon aus dem vorigen Herbst vertagte Konferenz der SPÖ-Bezirksorganisation am 24. Jänner erstmals nur online stattfinden konnte. Dabei wurde der Gmünder Stadtrat und Stadtparteiobmann Michael Bierbach laut Aussendung mit fast 99 Prozent der abgegebenen Stimmen als Nachfolger von Konrad Antoni an die Spitze der Sozialdemokraten im Bezirk Gmünd gewählt.

Konrad Antoni (57) war für die SPÖ ab 2005 Gemeinderat in Schrems, zog 2008 in den Landtag ein. Bei der Wahl im Frühjahr 2013 verlor er das dortige Mandat, wechselte aber nach der Nationalratswahl im Oktober ins Parlament. Dort blieb er bis zur Wahl 2019, als er angesichts einer drohenden Kampfabstimmung um die neuerliche Nominierung als Waldviertler SPÖ-Spitzenkandidat freiwillig das Handtuch warf. Bei der darauf folgenden Schremser Gemeinderatswahl 2020 trat er nicht mehr an. Der Kleedorfer hatte die Leitung vor mehr als zwölf Jahren von Rudolf Parnigoni übernommen, jetzt trat er nicht mehr zur Wahl in der Bezirkspartei an.

Antoni will SPÖ "aus der zweiten Reihe" unterstützen

„Ich freue mich sehr, dass Michael Bierbach mein Nachfolger als Bezirksvorsitzender der SPÖ im Bezirk Gmünd wird“, wird Antoni in einer Aussendung zitiert: „Es war bereits länger mein großes Ziel, die SPÖ im Bezirk Gmünd zu verjüngen, dass die Wahl nun auf Michael Bierbach gefallen ist, ist selbsterklärend. Bierbach ist Kommunalpolitiker, ist Mitglied des NÖ Landesparteivorstandes und auch als mein Stellvertreter als Bezirksvorsitzender hat er hier schon viel Erfahrung auf jeder Ebene sammeln können.“

In einer emotionalen Abschiedsrede habe er die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“ im Team und mit den befreundeten Organisationen im Bezirk betont und sich dafür bedankt. Er werde nun „die Sozialdemokratie aus der zweiten Reihe mit voller Kraft weiter unterstützen, denn nur mit gemeinsam gebündelten Kräften können wir für die Menschen arbeiten und den Bezirk Gmünd weiter voranbringen und lebenswerter gestalten“.

Schnabl: Dank für jahrelange Arbeit

Landesparteivorsitzender Franz Schnabl dankte Antoni für die jahrelange Arbeit in der Partei, würdigte sein „Arrangement für den Bezirk Gmünd“ und gratulierte Michael Bierbach und dem neu gewählten Team: Er freue sich über die zukünftigen neuen Aktivitäten und die „große Einsatzbereitschaft des neuen designierten SPÖ-Bezirksvorstandes“.

Bierbach: Appell an Zusammenhalt

Der Eisenbahner Michael Bierbach ist seit mehr als 34 Jahren SPÖ-Mitglied, seit der Wahl 2005 ist er für sie im Gmünder Gemeinderat vertreten. 2009 übernahm er im Alter von 39 Jahren die Führung in der Stadtpartei, die er bis heute innehat, 2010 rückte der Klein-Eibensteiner in den Stadtrat auf. Er sprach anlässlich der Übernahme des Vorsitzes in der Bezirksorganisation nun klare Worte: „Erfolgreich sind wir nur dann, wenn wir alle an einem Strang ziehen und geschlossen auftreten. Es geht darum, auch bei kontroversiellen Themen gemeinsame Lösungen zu finden und diese nach außen zu tragen.“

