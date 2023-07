„Engpässe vermeiden“: Stadt Schrems ruft zum Trinkwasser-Sparen auf

Ist das Wasservorkommen in der Stadt Gmünd nämlich so gewaltig und robust gegen Dürrezeiten, dass dort aktuell wie berichtet auch Vorbereitungen auf einen Export nach Tschechien laufen (hier weiterlesen), so ist die Lage in der Nachbarstadt Schrems fragiler. „Der Grundwasserspiegel fällt aufgrund der wochenlangen, extremen Trockenheit untertags immer wieder ab, in der Nacht entspannt sich die Situation dann wieder“, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ).

Dramatisch sei die Lage noch nicht, betont Müller, auch um die Trinkwasser-Qualität müsse man sich keine Sorgen machen. Aber: „Es geht darum, echte Versorgungs-Engpässe zu vermeiden, und untertags mit den Spitzen etwas runterzukommen. Einige Male ist es nun schon knapp geworden.“ Aus dem Grund wurde die Bevölkerung der einwohnerstärksten Gemeinde im Gmünder Bezirk zur sparsamen Verwendung des Trinkwassers aufgerufen.

Für die nächsten Tage prognostizieren die meisten Wetter-Seiten mehr oder weniger Regen in Schrems. Die Hoffnung des Stadtchefs ist, dass doch der eine oder andere wirklich ergiebige Schütter zum längerfristigen Auffüllen der Reserven dabei sein wird.

78 Leitungskilometer versorgen die Flächengemeinde. Der Großteil des Gemeindegebietes von Schrems wird aus eigenem Wasser versorgt, das im Wasserwerk Eugenia aufbereitet und über ein 78 Kilometer langes Leitungsnetz quer durch die Stadt und in die Katastralgemeinden gelenkt wird. Es stammt aus Quellgebieten in Langegg und Kottinghörmanns sowie aus vier Horizontalfilter-Brunnen. In einzelnen Gebieten erfolgt die Versorgung noch über hauseigene Brunnen. Zudem kann Trinkwasser der EVN Wasser GmbH eingeleitet werden.

Die Situation in den Teichen? Die Wasserspiegel gingen zuletzt auch in Moorbad und Eliasteich zurück. „Die Qualität passt aber, Blaualgen sind nicht in Sicht“, sagt Bürgermeister Müller in Anspielung auf das immer noch ungelöste Problem am Gmünder Harabruckteich (hier weiterlesen). Geprüft werde die Qualität hier regelmäßig.