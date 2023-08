Nach fünf Nächten und 25 Flaschen Bier verschwunden

Nach dem Jobverlust als Baggerfahrer musste ein Oberösterreicher den Gürtel enger schnallen. Als sich die finanzielle Situation immer mehr zuspitzte, und er dann auch noch seine Wohnung verlor, zog es den 49-Jährigen in die Ferne, ins Waldviertel.

Ein halbes Jahr im Bezirk Horn aufhältig

Erst bezog der Oberösterreicher eine Mietwohnung im Bezirk Horn. Den ersten Monatszins bezahlte er noch und verschwand dann, als seine Ausreden wegen der offenen Mieten (für ein halbes Jahr rund 2.807 Euro) nicht mehr zogen. Es zog den Oberösterreicher wieder in seine Heimat und nach rund 4.300 Schulden aus Kost und Logis kehrte er nach einem Monat ins Waldviertel, diesmal in den Bezirk Gmünd, zurück.

25 Flaschen Bier in fünf Nächten

Er quartierte sich in einem Landhotel ein und ließ es sich fünf Tage gut gehen. Danach war aber Schluss, als mit den offenen Rechnungen gewunken wurde. Der Oberösterreicher verschwand ohne die Rechnung (Übernachtungen und 25 Flaschen Bier) von insgesamt 400 Euro zu bezahlen.

Schadenersatz und bedingte Strafe

Der 49-Jährige zeigte sich vor Gericht geständig. Er habe jetzt wieder einen Job und wolle den Schaden gut machen, beteuerte er. Das Urteil - 15 Monate bedingt - akzeptierte er. Zur Unterstützung ordnete der Richter Bewährungshilfe an: „Sie brauchen jemanden an ihrer Seite, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.“