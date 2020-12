In der Pfarre St. Stephan (Gmünd-Stadt) wird das Angebot am 24. Dezember ausgeweitet. Am Nachmittag gibt es neben der Familienmesse um 16 Uhr eine weitere um 17.15 Uhr. Die Christmette findet um 22 Uhr statt. Eine Teilnahme an den Gottesdiensten am Heiligen Abend ist nur mit einer Platzkarte, die vor dem 24. Dezember in der Kirche angeboten wird, möglich. Platzkarten gibt es am vierten Adventwochenende (19. und 20. Dezember ) vor und nach den Gottesdiensten in der Pfarrkirche sowie am 22. Dezember von 9 bis 11 Uhr) in der Pfarrkanzlei, ebenso unter www.st.stephan.gmuend.at

In der Herz-Jesu-Pfarre (Gmünd-Neustadt) werden am 24. Dezember zwei Kindermetten und zwei Christmetten angeboten, zu denen ebenfalls eine Anmeldung unbedingt erforderlich ist. „Bei jedem Gottesdienst stehen rund 150 Sitzplätze zur Verfügung. Insgesamt können 600 Gläubige eine Mette besuchen“, betont Pater Georg Kaps. Die Kindermetten finden um 15 und um 16.30 Uhr statt, die Christmetten um 19.30 und um 22 Uhr. Anmeldungen sind im Anschluss an die Messe an den Adventsonntagen um 9.30 Uhr im Kirchenvorraum, mit dem Onlineformular unter www.herz-jesu.gmuend.at möglich, ebenso telefonisch unter 0664/99 42 7994. Für die Gottesdienste an den Folgetagen braucht es keine Anmeldung.

Für die Organisation der Gottesdienste in der Evangelischen Pfarrgemeinde ist ebenfalls eine Voranmeldung per Post, Telefon oder E-Mail unbedingt erforderlich. Mit einer Platzzusage wird die Anmeldung bestätigt. Am Heiligen Abend finden im Stadtsaal Waidhofen um 15 Uhr sowie in der Kirche in Heidenreichstein um 17 Uhr Christvespern statt, um 19 Uhr folgt ein ökumenischer Christnachtsgottesdienst in der Reithalle des Reithofs Litschau (Badergrabenweg 15).

Der Weihnachtsgottesdienst in Gmünd wird am 25. Dezember um 10 Uhr in der Kirche bzw. im Pfarrgarten durchgeführt. Anmeldungen sind im Pfarramt Gmünd-Waidhofen, Bahnhofstraße 36, 3950 Gmünd, per E-Mail unter: gmuend@evang.at, auf der Homepage www.evang-gmuend-waidhofen.at, bei Kuratorin Solvaig Gschaider unter 0664/4333 483 sowie bei Pfarrerin Dace Dišlere-Musta unter : 0699/18877 348 möglich.