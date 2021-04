Sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat sich SPÖ-Bürgermeister Gerald Schindl im Umgang mit dem Covid-Cluster nach einer Geburtstagsfeier in Amaliendorf. Jetzt sieht er sich als Opfer einer Verleumdungs-Kampagne gegen ihn.

Wer im Glashaus sitzt, der solle nicht mit Steinen werfen, berichtet ein NÖN-Leser von „Besäufnissen mit Konsumation“ schon seit Jänner im gemeindeeigenen Tennisstüberl, an denen auch der Gemeindechef teilnehme. Er habe dazu im März Anzeige beim Finanzamt erstattet – auch wegen der Frage, ob die Einnahmen überhaupt korrekt abgerechnet werden. Er müsse anonym bleiben, weil ansonsten mit Repressalien zu rechnen sei.

„Wie wenn in China ein Rad umfällt.“ Schindl, der via NÖN „primitive Massenzusammenkünfte wie Garagenfestln, Hinterhoffestln, Gartenhaus-Besäufnisse“ und „Auswüchse an Dummheit“ in der Gemeinde beklagt hatte, berichtet nun generell von ihm entgegenschlagender „Gehässigkeit gegen meine Person wegen des Artikels“. Er stehe zu den Aussagen, die Kritik daran komme aus dem Eck der damaligen Feiergesellschaft und treffe ihn so, „wie wenn in China ein Fahrrad umfällt“.

Weil, so Schindl: Er könne Zusammentreffen im Tennisstüberl ausschließen. Das mittlerweile von Gemeindepersonal betriebene Lokal habe aber für Mittwoch bis Sonntag erfolgreich mit der Zubereitung von Mahlzeiten zum Mitnehmen begonnen, dabei seien kurze Kontakte nicht auszuschließen. „Die Abholung ist aufgrund der Gegebenheiten nur aus dem Schankraum möglich. Aber man darf immer nur einzeln und mit Maske rein.“

Was Bezirkshauptmann Stefan Grusch von anonymen Anzeigen hält? Wenig. „Bei uns gehen im Zusammenhang mit dem Coronavirus mehrere anonyme Anzeigen pro Woche ein, aber ohne Rückfrage-Möglichkeit ist die Prüfung von Vorwürfen auf deren Wahrheitsgehalt schwierig.“ Gerade in „Hochinzidenz-Gebieten“ – wie es Amaliendorf infolge des „Geburtstags-Clusters“ tagelang war – sei die Polizei ohnehin angewiesen, verstärkt zu prüfen.

80 Personen beim Start von zweitem Testtag. Die Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang hat auf den Cluster mit der Einführung eines zweiten Tages für kostenlose Antigen-Tests reagiert. Etwa 80 Personen schauten zum Start am 12. April laut Bürgermeister Schindl vorbei, „das war etwas weniger als an Freitagen, aber gut. Und es hilft hoffentlich, die Situation rasch wieder in den Griff zu kriegen“. Das System soll so beibehalten werden, bis eines Tages wirklich wieder ganz regulär auch im Tennisstüberl und in der privaten Garage zusammen gesessen werden darf.