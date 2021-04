Der Glasfaserausbau in der Gemeinde Moorbad Harbach schreitet voran: Nach Abschluss der ersten Bauphase mit 60 Anschlüssen in Harbach wurde nun mit den Arbeiten für die Bauphase II in Wultschau begonnen, danach folgen die Anschlüsse in Maissen, Lauterbach und Hirschenwies. Insgesamt betrifft es 160 Haushalte, die Gemeinde verfügt dann flächendeckend über leistungsfähiges Internet.

Das Positive hat überwogen

Am vergangenen Freitag fand der offizielle Spatenstich für die Bauphase II vor dem Feuerwehrhaus Wultschau statt. Bürgermeisterin Margit Göll dabei: „Die Freude über den Baufortschritt bedarf eines solchen Tages. Bedingt durch die notwendigen Covid-Maßnahmen war es nicht immer einfach, es überwog jedoch immer das positive Denken, dass auch die Bauphase II gelingt.“

Unter den Gästen waren Landtagspräsident Karl Wilfing sowie Vertreter der beteiligten Firmen: Gregor Kolm (Swietelsky), Herbert Stadlmann (Projekt.Prozess + IKT), Matthias Brucha (nöGIG). Auch Vizebürgermeister Roman Prager, Mitglieder des Gemeinderates und Ortsvorsteher, Mitarbeiter von Bauhof und Gemeindeamt, Feuerwehr-Kommandant Johannes Müllner und die Swietelsky-Poliere waren anwesend. Bürgermeisterin Göll dankte allen für ihre Mitarbeit und Unterstützung bei diesem Projekt, ein besonderer Dank ging auch an das Land NÖ.

Kosten: 1,1 Millionen Euro

Die Kosten für Bauphase II betragen 1,1 Mio. Euro, die Gesamtkosten für den Glasfaserausbau in der Gemeinde 1,7 Mio. Euro – für die Gemeinde konnten die Kosten dank Förderungen (nöGIG, Bund, Wirtschaft) gering gehalten werden. Göll strich hervor, dass sich diese Infrastruktur im Besitz der Gemeinde befindet. Während der Bauphase hätten sich, so Göll, immer wieder Leute für den Glasfaser-Anschluss am Gemeindeamt angemeldet. Moorbad Harbach ist seit 2011 keine Abwanderungsgemeinde mehr, die Zahl der Hauptwohnsitzer ging um neun Prozent nach oben. Für Zuzug macht die Gemeindechefin neben sehr guter Lebensqualität auch ein funktionstüchtiges Internet verantwortlich.

„Jetzt wü’s scho wieda wos“

Landtagspräsident Wilfing lobte das Waldviertel als „Xundheitsviertel“, wohnens- und lebenswert: „Ein Hauptanliegen in Niederösterreich ist der Glasfaserausbau als Infrastruktur über das gesamte Land. Schon 2017 war klar, dass der Ausbau von der öffentlichen Hand mitgetragen wird, um auch Grenzregionen damit zu versorgen, die von Netzanbietern ansonsten wegen zu wenig Rentabilität im Abseits stünden.“ An Margit Göll schätze er die Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, verbunden mit Charme, mit dem sie die Anliegen der Region vorbringe: „Jetzt wü’s scho wieda wos“, heiße es im Landtag mitunter.

„Dorfoffices“ geplant

Regionalität und Digitalisierung – Stichwort: Homeoffice – gewannen während der Pandemie an Bedeutung, für Letzteres braucht es zum Ausbau der Infrastruktur die öffentliche Hand. 20 Prozent der Bundesmittel aus dem EU-Fördergeld zum Wiederaufbau nach der Pandemie gehen laut Wilfing nach NÖ. Als Zukunftsprojekt sind „Dorfoffices“ geplant – öffentliche Räumlichkeiten, ausgestattet mit der Infrastruktur, dank der Beschäftigte in „Homeoffice zwar zuhause in der Wohngemeinde, aber nicht im eigenen Wohnraum arbeiten können“, so Wilfing.

Das unterstütze den Drang aus den Städten aufs Land, erhöhe die Relevanz der Gegend, belebe Gemeinde, Schulen und Vereine. Der Gemeinde Moorbad Harbach gratulierte Wilfing zum Baufortschritt und wünschte alles Gute für die Zukunft, „wo ihr mit der Welt vernetzt seid“.

Bei der Spatenstich-Feier präsentierte sich die Gemeinde auch mit neuem Werbeauftritt. Margit Göll: „Wir wollen selbstsicher als Gemeinde auftreten. Eine moderne Gemeinde mit Zukunft, wo Leben lebenswert ist – in gesunder Natur.“