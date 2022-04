Gmünder Buchfestival mit drei Bestseller-Autoren ein voller Erfolg

Werbung

In „Pandemia“ arbeitete der einst langjährige OÖ Grünen-Landesrat die Wende seiner Polit-Karriere nur 16 Monate nach Ernennung zum Gesundheitsminister auf. Gmünd war am Tag nach einer Lesung in Lech am Arlberg die vierte von 34 Stationen. Die Zeit dazwischen habe immerhin für die Bahnreise von Lech nach Wien, eine Laufrunde und die „natürliche Entschleunigung in einem wunderbaren Bahnexpress“ nach Gmünd gereicht, witzelte Anschober – die Beine wie sein Nachfolger in Sportschuhen.

„Niemand hat Schuld, keiner konnte es wissen“, rekapitulierte er die erste Zeit mit dem neuartigen Virus, als es sich um den Jahreswechsel 2020 parallel zu seinen ersten Ministertagen auf Großevents rund um den Erdball zur Pandemie auswuchs.

„Kein Feuerwehr-Kommandant der Welt handelt als Populist“

Was folgte, ist bekannt, Anschober arbeitete es in Gesprächen mit Betroffenen, durch Tagebuch-Einträge oder Analysen von Studien auf. Eine Erkenntnis: „Jahrelang hieß es, es gehe uns besser, wenn‘s den Anderen schlecht geht. In der Pandemie kam es genau anders. Zur Aufarbeitung gehört, dass wir uns an diese Startphase erinnern – Krisen werden wir nur durch Solidarität und Zusammenhalt lösen können.“ Tosender Applaus.

Auch die Probleme sind bekannt. Das Leugnertum, die Abkehr vom gemeinsamen Weg durch Parteipolitik, Fehler innerhalb der Regierung. Der Druck sei extrem gewesen, am Ende habe er sich zerrieben, so Anschober. Es sei aber gelungen, dringende Versorgung zu erhalten, wenngleich die Überlastung in Spitälern heute noch massiv sei – „160 mehr Menschen in Intensivversorgung sind immer noch 160 mehr als sonst“. Für den Herbst brauche es eine „Feuerwehr-Strategie“ für Europa statt regionaler Fleckerlteppiche, riet er: „Kein Feuerwehr-Kommandant handelt als Populist, sondern so, wie es die Situation erfordert.“

„Stark-Buch-Zsolnay-Festival“

Vom Publikum kamen etliche Rückmeldungen, Fragen, Dank für aufrechte und klare Worte im Umgang mit der Pandemie, ehe Gastgeberin Birgit Stark zufrieden Bilanz über das Literaturfest zog: Man habe mit Anschober, Florian Scheuba und Judith W. Taschler die Autoren dreier aktuell bundesweiter Top-Seller aus dem Zsolnay-Verlag empfangen können, es sei ein Stark-Buch-Zsolnay-Festival gewesen.

Zur Vorstellung seines Buchs „Wenn das in die Hose geht, sind wir hin“ hatte Scheuba die Zuhörer mit in eine U-Ausschuss-Sitzung und in die Tiefen des Mobiltelefons von Ex-ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid genommen. Auch der Freitagabend war dann im Zeichen der Familie gestanden, wenn auch etwas anders: Judith W. Taschler las aus ihrem Roman „Über Carl reden wir morgen“ und verriet, welche Ereignisse der Geschichte ihrer Familie sie dazu inspiriert hatten. Taschler hielt zusätzlich auch eine eigene Lesung für Schüler von Gym & Schulzentrum.

Gefeiert wurde zwischendurch auch: Wegen der Covid-Pause hieß es am Freitagabend bei freiem Eitnritt „10 3/4 Jahre Stark-Buch“ in Gmünd. Birgit wurde von Ehemann Reinhard und den Söhnen Sebastian und Maximilian mit einer Torte überrascht. Sie dankte ihrer Mutter Brigitte Suchy, Schwiegermutter Gerda Stark und ihrem engagierten Team Susanne „Supersusi“ Mayer, Verena Zeilinger und Elisabeth Altschach. Acoustic Avenue spielten coole Musik.

7. Auflage im nächsten Jahr - wenn es die Pandemie erlaubt

Wie zuvor Rudi Anschober, schloss am Samstag auch Birgit Stark mit dem positiven Ausblick: auf den hoffentlich dann 7. Buchfrühling im Jahr 2023.

