Grund für die Übersiedlung war der Ausbau der Gasnetze im Oberen Waldviertel. Ab 1991 war er in Waidhofen und später zusätzlich – bis zu seiner Bestellung 2003 als Bezirksleiter in Gmünd – stellvertretender Bezirksleiter in Horn. Mit 1. Jänner 2013 ging er in Pension.

Gemeinsam mit seiner Gattin ist er aktives Mitglied der Volkstanzgruppe Großhaselbach, wo er derzeit auch Obfrau-Stellvertreter ist. Die Pflege von Tradition und Brauchtum sowie der Austausch mit Gleichgesinnten bereichern seinen Pensionistenalltag. Daneben engagiert er sich sozial und ist in Waidhofen Zusteller für „Essen auf Rädern“. In seinem Garten produziert er Biogemüse für die eigene Küche.

Gemeinsam mit seiner Gattin hält er sich durch tägliches Nordic-Walking und gemeinsame Radtouren – auch außerhalb Österreichs – fit. Bergtouren führen ihn immer wieder in seine „alte Heimat“ zurück. Seine beiden Söhne haben den umgekehrten Weg eingeschlagen: Aus beruflichen Gründen leben sie mit ihren Familien wieder im Raum St. Pölten.