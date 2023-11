Unterwasserreich-Beirat in Schrems: Aufgaben immer noch ungelöst

Stichwort Unterwasserreich-Beirat. In einem Antrag geht es der ÖVP um den Beirat des „Unterwasserreichs“, in dem nun nach hitzigen Diskussionen im Frühjahr wieder alle Fraktionen vertreten sein sollen (die NÖN berichtete). Offen sei laut VP nach wie vor die für Herbst angekündigte Definition der Rechte und Pflichten des Beirates. „Der Bürgermeister ist säumig mit der Umsetzung. Auch die vergangene Sitzung hatte keine Tagesordnung und ließ vieles offen. So wie der Unterwasserreich-Beirat derzeit aufgestellt ist, können wir leider keine Kontrollfunktion übernehmen. Die Bevölkerung erwartet das aber zurecht von uns, Bürgermeister Müller will es jedoch anscheinend verhindern“, so Spazierer.

Ganz anders klingt die Variante des Bürgermeisters Peter Müller (SPÖ): „In der letzten Sitzung hätten Richtlinien festgelegt werden sollen. Leider kamen von der ÖVP keine Vorschläge.“ Nun werde man eine Geschäftsordnung vorschlagen und in der nächsten Beirats-Sitzung einbringen. Der Termin dafür steht noch nicht fest.

Was kostet die Stadtentwicklung? DIe ÖVP forderte in einem weiteren Antrag die Offenlegung aller bislang angefallenen Kosten für die Planung des Hauptplatzumbaus. „Und wir fordern ein Statement des Bürgermeisters ein, wie es nun weitergeht. Auch bei der jüngsten Sitzung der Arbeitsgruppe wurden kritische Stimmen wieder einmal nicht zugelassen“, so Tobias Spazierer. Müller kündigte dazu auf NÖN-Anfrage im Vorfeld an, die Kosten bei der Sitzung am 7. November selbstverständlich dem Gemeinderat vorzulegen.

Für die Sanierung der Budweiser Straße fordert die ÖVP indes eine „Bürgerversammlung“: „Es sollen alle Betroffenen zu Wort kommen“, findet Parteiobmann David Süß. Wenn der Vorschlag auf dem Tisch liege, brauche es zuerst eine Meinungsfindung der Bevölkerung, dann eine Entscheidung in den Gremien der Gemeinde.

Bürgermeister Müller betont, dass mit der Sanierung des Kanals und der Wasserleitung gerade erst begonnen wurde. Bis die Oberfläche geplant und umgesetzt werde, sei noch Zeit: „Die ÖVP sitzt auch im zuständigen Ausschuss, da wurde alles besprochen.“ Man werde nach dem zweiten Bauabschnitt die Gestaltung neu planen – wie genau, sei noch aktuell noch offen.