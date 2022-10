Soldaten-Liebe: Sulzerin heiratet 540 km entfernten Sulzer

Offizierstellvertreter Markus Zeilinger aus der Kuenringerkaserne stellte seiner Sabine Kopf die Frage aller Fragen – mit Erfolg. Das Pärchen, seit März 2021 in einer festen Beziehung, will 2023 heiraten.

Das Heer ist nicht nur Arbeitgeber der Verlobten – als Soldaten haben sie einander auch kennengelernt. Wachtmeister Kopf, eine studierte Biochemikerin, gehört als Gruppenkommandantin der ABC-Einheit der Kaserne in Hörsching an. Eine Kaffeepause im Rahmen eines Assistenzeinsatzes führte die beiden zufällig zusammen – in der Raststation Salzburg. Mit noch einer Übereinstimmung wartet das Paar auf: Beide wohnen in Sulz Nr. 9. Dazwischen liegen 540 Kilometer, er bei Weitra, sie in Vorarlberg.

