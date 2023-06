Schrems: Unterstützung für Mieter im „Jungen Wohnen“?

Das „Junge Wohnen“ in der Josef-Widy-Straße in Schrems sei mittlerweile zu teuer, meint die Liste Prinz — und bringt bei der Gemeinderatssitzung am 29. Juni einen Antrag ein, die Mieter zu unterstützen.

„Im Jahr 2014 noch als Prestigeprojekt mit 'leistbaren Preisen für Jungfamilien' beworben, steigen auch hier die Preise ins Unermessliche - und zwar so hoch, dass man vom leistbaren Wohnen mittlerweile weit entfernt ist“, schreibt die Liste Prinz in einer Aussendung. Die aktuellen Vorschreibungen der EBSG würden sich derzeit auf 676 bis 722 Euro für 50 m² im Monat belaufen. „Angesichts der sehr überschaubaren Anzahl von nur zwölf in Schrems vorhandenen Gemeindewohnungen gibt es im Gemeindegebiet auch kaum leistbare Alternativen für junge Menschen.“ Eine zusätzliche Problematik sei, dass man für die Wohneinheiten keinen Mietzuschuss beantragen kann, da es keinen ausgewiesenen Mietanteil gibt.

Der Antrag der Liste Prinz: Die Stadt möge den Kostenanteil, der über die ursprüngliche Miete zum Erstbezug (ca. 500 Euro) hinausgeht, abdecken.

Die SPÖ habe noch nicht entschieden, wie man mit dem Antrag bei der Sitzung umgehen werde, so Bürgermeister Peter Müller vor Redaktionsschluss der aktuellen NÖN-Ausgabe (27. Juni). Es sei jedoch schwierig, für einzelne Mieter eine Förderung auszugeben: „Es gibt ja auch andere Betroffene, etwa im 'Haus der Generationen' in der Berggasse“, so Müller. Im Fall des „Jungen Wohnen“ würden derzeit die Zinssatzsteigerungen weiter- gegeben werden. Müller: „Es geht hier leider um einen Anstieg von 1 auf 3,7 Prozent.“ Die Genossenschaft würde mit anderen Mitteln versuchen, die Kosten niedrig zu halten – etwa sei der Erhaltungsbeitrag für die Mieter derzeit auf 0 gesetzt.