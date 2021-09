Die Polizei wurde am 28. September gegen 16.30 Uhr von einer Penny-Mitarbeiterin gerufen. Ein Mann soll Spirituosen und Schokolade gestohlen haben und sei damit geflüchtet.

Die Beamten der Polizeiinspektion Gmünd entdeckten in der Nähe des Grenzüberganges „Bleyleben“ zwei georgische Staatsbürger im Alter von 31 und 35 Jahren, hielten sie an und nahmen sie auch fest.

Die beiden Georgiern dürften nicht nur für den Ladendiebstahl am 28. September verantwortlich sein, ihnen wird ein weiterer Diebstahl von Spirituosen und Schokolade, der am 20. September ebenfalls in der Penny-Filiale in Gmünd stattgefunden hat, zur Last gelegt. Der Gesamtschaden beider Taten beträgt laut Polizei 680 Euro. Die Staatsanwaltschaft Krems verfügte die Anzeige auf freiem Fuß.