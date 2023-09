Ärger seit drei Jahren: Wer hat es auf das Familiengrab abgesehen?

Der Besuch des Grabes ihrer Eltern am Weitraer Friedhof ist für eine Weitraerin immer mit einem unguten Gefühl verbunden. Sie pflegt dieses Grab, doch des Öfteren findet sie es verunreinigt vor. Am Samstag war es wieder so. Jetzt erstattet sie erstmals Anzeige.

Am steinernen Grabdeckel lagen jede Menge Kaffeebohnen, die zuvor zerkleinert worden waren. „Diese Kaffeebohnenteile lagen auf dem gesamten Grabdeckel verstreut. Wer macht so etwas?“, fragt sich die Weitraerin. Es war nicht das erste Mal, dass dieses Grab verunstaltet worden ist. „Angefangen hat das 2020. Seither gab es schon einige dieser Zwischenfälle. Um Ostern fand ich ein Plüsch-Henderl auf der Grabeinfassung, dann wieder Zuckerkarotten, die auf dem Glasbehälter für die Kerzen klebten. Einmal hat jemand sogar in diesen Glasbehälter einen Kuchen gestopft oder Riesenbohnen und auch kleine gelbe Körner auf die Blumenrabatte des Grabes gestreut“, erzählt die Weitraerin, die diese Spuren mit Ärger und auch Verzweiflung beseitigt: „Ich kann mir beim besten Willen keinen Reim darauf machen.“

Zum jüngsten Vorfall mit den zerkleinerten Kaffeebohnen will die Grabbesitzerin nun Anzeige erstatten. Denn: „Das kann nicht ewig so weiter gehen.“