Anzeige zurückgenommen Automaten im Gmünder NÖVOG-Bahnhof umgeworfen

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Foto: NÖVOG/knipserl

V andalen waren im Bahnhof der Waldviertelbahn in Gmünd aktiv – so lautete die Anzeige der NÖVOG am 3. September. Nach Sichtung der Videos auf den Überwachungskameras wurde diese Anzeige jetzt zurückgenommen.