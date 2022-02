Blasmusik im Bezirk Gmünd: Interesse trotz Pandemie groß

Ungewohnt ruhig war es in den vergangenen zwei Jahren um die Blasmusikkapellen im Bezirk Gmünd: wenige Proben, kaum Auftritte und keine Wertungsspiele. Nun läuft die musikalische Arbeit in den Vereinen wieder langsam an, Veranstaltungen werden geplant. Aber: Haben die vergangenen Monate Spuren hinterlassen?

Karl Stütz: „Einige Musiker haben leider den Faden verloren.“ Foto: Foto Archiv

„Aktuell läuft alles noch ein bisschen gedämpft“, sagt Karl Stütz, Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG). Nicht in allen Kapellen habe die Probenarbeit schon wieder begonnen, Quarantäne-Aufenthalte von Musikern seien eine Herausforderung: „Man muss immer wieder ein bisschen jonglieren – oder auch mal eine Woche auslassen.“ In manchen Kapellen habe sich die Pandemiezeit auf den Mitgliederstand ausgewirkt, sagt er: „Einige Musiker haben leider den Faden verloren.“ Umso erfreulicher, wenn dennoch Jungmusiker den Weg in die Musikvereine finden. „Wir dürfen uns nicht beklagen. Wie viele weiter machen und dran bleiben, ist aber die Frage“, betont Stütz.

Lorenz Hofbauer: „Junge schätzen die Gemeinschaft.“ Foto: privat

Lorenz Hofbauer (Bezirksjugendreferent BAG Gmünd) sieht in der Gemeinschaft den Grund für die große Beliebtheit von Blasmusik bei jungen Menschen – vor allem in kleinen Gemeinden. Kinder kämen damit in Berührung, zum Beispiel wenn Musiklehrer an Schulen ihre Instrumente vorstellen: „Wenn es dem Kind taugt, kann es leicht dabei sein.“

Jungmusiker: „Es kommt frischer Wind“

Im Moment sehe es mit Nachwuchsmusikern für alle Kapellen im Bezirk etwas schwieriger aus, zum einen wegen „Konkurrenz“ durch andere Vereine und Freizeitangebote, zum anderen waren die Musikvereine beim Proben durch Corona sehr eingeschränkt. Es gehe aber bergauf: „Wir hatten kürzlich eine sehr produktive Vorstandssitzung im Bezirk, da kommt frischer Wind“, ist Hofbauer zuversichtlich. Coronabedingt ausgefallen sind auf Bezirksebene Jungmusikerseminar und Juniorkurs in der ersten Sommerferienwoche, wo in Großschönau oder Bad Großpertholz üblicherweise 80 bis 100 Personen teilnehmen. Die Bereitschaft zu Gemeinschaft und Engagement sei jedenfalls vorhanden, meint Hofbauer. Junge Leute übernehmen in ihren Vereinen auch Funktionen, so gebe es etwa in Bad Großpertholz einen jungen Vorstand. Aber: „Natürlich kann man immer noch mehr tun.“

Thomas Heher sieht im Musikunterricht einen positiven Mehrwert. Foto: Archiv

Ausgebildet wird der Blasmusiker-Nachwuchs unter anderem in den Musikschulen. Die Nachfrage nach Blasinstrument-Unterricht sei seit Jahren konstant, sagt Thomas Heher, Leiter der Musikschule Oberes Waldviertel. Besonders beliebt seien Trompete und Querflöte, nicht so gefragt Waldhorn, Posaune und Tuba. Der Stellenwert der Blasmusik in der Musikschule sei ein hoher, jeder Mitgliedsort des Gemeindeverbandes habe eine Musikkapelle: „Grundlage ist, dass alle auf der gleichen Welle schwimmen.“ Das Erlernen eines Instruments habe, so Heher, einen positiven Effekt auf kognitive und feinmotorische Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen.

Martin Kaburek übers Lernen: „Man muss konsequent dran bleiben.“ Foto: Archiv

Ziel der Musikschule sei es freilich, dass die Schüler später in den Kapellen spielen, erklärt Martin Kaburek, Leiter des Musikschulverbandes Heidenreichstein. Es gelingt nicht immer – warum? „Darüber denke ich schon lange nach. Ich glaube, manche kommen nicht zu dem Punkt, an dem sie das Instrument gerne in die Hand nehmen“, sagt er. Zu wenig Üben, zu schnelles Aufgeben.

„Man muss konsequent dran bleiben. Es geht nicht immer ganz einfach“, gesteht Kaburek. Aber: „Wenn Kinder und Jugendliche erst einmal in einer Gruppe sozial eingebettet sind, geht es leichter und es gefällt ihnen sehr gut.“

