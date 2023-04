Schäden durch Witterung: Volksschule Unserfrau wird „aufgehübscht“

„Bei der Ostseite der Volksschule bröckelt der Verputz“, sagt Bürgermeister Otmar Kowar. An der Südseite hat der Hagel Spuren an der Fassade hinterlassen.

Beides will die Gemeinde nun angehen: An der Ostseite soll die Fassade im betroffenen Bereich neu verspachtelt und gestrichen werden. Der Auftrag über 13.000 Euro wurde vom Gemeinderat unlängst an die Firma Haubner OG aus Sulz vergeben. Der Hagelschaden wird laut Otmar Kowar über eine Versicherung abgerechnet, im Zuge der Arbeiten an der Südseite soll auch der komplette Sockel mit einer sechs Zentimeter dicken Dämmschicht versehen werden.

Sicherung bei Hofzufahrten kommt

In der Gemeinderatssitzung wurde auch ein Dringlichkeitsantrag von ÖVP-Mandatar Günther Prinz eingebracht. Es ging um sechs Hofzufahrten, die über den Bach in Pyhrabruck führen und seit den Kanalbauarbeiten noch keine Absturzsicherungen erhalten haben. Diese Sicherungsmaßnahmen sind jedoch mit einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft vorgeschrieben. Jetzt wurde eine Lösung zur Anbringung der Geländer gefunden. Den Auftrag über 13.000 Euro erhielt die Schlosserei Gerhard Kugler aus Weitra.

Wie Energie-Gemeinderat Herwig Krenn (ÖVP) erklärt, werden nächster Zeit die 150 noch nicht auf LED umgestellten Lichtpunkte in der gesamten Gemeinde in Angriff genommen. Kostenpunkt: 30.000 Euro. Danach sind laut Krenn alle Lichtpunkte am neuesten Stand. Für den Bauhof wird außerdem ein Hoftruck samt Schneeschild und Streugerät (95.000 Euro) angekauft. Dazu soll noch eine Kehrvorrichtung angeschafft werden.

„Spielraum für Investitionen“

Der Rechnungsabschluss 2022, der in der Sitzung thematisiert wurde, sieht ein Haushaltspotenzial von 258.000 Euro vor. Die Schulden konnten um rund 103.000 Euro auf 1,5 Mio. Euro gesenkt werden. „Es ist erfreulich, dass wir seit einigen Jahren einen positiven Rechnungsabschluss erwirtschaften“, sagt Otmar Kowar: „Das schafft Spielraum für Investitionen.“

