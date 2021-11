Weitra: Um- & Zubau beim Kindergarten Kalvarienberg gehen zügig voran

"Der Kindergarten Kalvarienberg habe unter einem großen Raumfehlbestand gelitten, außerdem soll die Tagesbetreuungseinrichtung hier integriert werden. Daher wird nun ein Zubau errichtet, mit neuer Lüftung, einem begrünten Flachdach und einer Photovoltaik-Anlage“, erklärte Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP), der allen an diesem Projekt für ihren Einsatz dankte.

Ein großer Dank gab es für die Landesrätin, denn: „Wir werden vom Land sehr gut unterstützt. Dieses Projekt kostet 1,4 Mio. Euro, insgesamt bekommen wir dafür Förderungen über 650.000 Euro“, betonte der Bürgermeister.

Er hob die tolle Betreuung der „kleinen und großen Kinder“ an einem Standort hervor – der Kindergarten liegt in unmittelbarer Nähe der Volks- und Hauptschule. Mit dem „neuen“ Kindergarten werde es dann auch die dafür erforderlichen Räumlichkeiten geben.

Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister war bei ihrem neuerlichen Besuch beim Kindergarten beeindruckt: „Ihr habt ja wirklich was gehackelt.“ Dass dieser Spatenstich in sehr minimalistischer Form durchgeführt wird, sei wichtig.

„Man sieht, dass auch in dieser Zeit in den Gemeinden etwas passiert“, meinte die Landesrätin, die über den nur wenige Minuten vor diesem Besuch bekannt gegeben neuerlichen Lock-Down froh ist: „Das ist wichtig und richtig. Vor allem bin ich froh, dass die pädagogischen Einrichtungen offen bleiben und in den Schulen Unterricht gemacht wird. Es ist fast eine Fügung des Schicksales, dass wir gerade jetzt vor einem Kindergarten stehen.“

Abgeordnete Margit Göll kehrte bei diesem Termin zu ihren Anfängen als Kindergärtnerin zurück. „Hier habe ich schon Bürgermeister Patrick Layr als Kindergartenkind betreut. Energietechnisch hatte dieses Gebäude damals fast täglich Überraschungen für uns, sogar die Eingangstür war zugefroren.“

Architekt Rudolf Schwingenschlögl erklärte dann noch die schon recht fortgeschrittene Baustelle. „Im Frühjahr werden dann wieder die Kindergartenkinder die Bauaufsicht übernehmen, wenn sie von ihrem Spielplatz beim Kalvarienberg runterblicken“, meinte Bürgermeister Layr schmunzelnd.

Dieser Außenbereich wird ganz am Ende dieses Projektes neu gestaltet. Bis dahin sind die beiden Gruppen des Kindergartens Kalvarienberg in der Volksschule untergebracht. Hier wurde ein eigenen Eingangsbereich geschaffen, die Bücherei und der Werkraum der Volksschule zu Gruppenräumen umfunktioniert. Diese wurden mit Akustikdecken ausgestattet. Die Volksschule erhielt dafür einen zusätzlichen Raum im Obergeschoß.

„Die Kinder und Betreuerinnen fühlen sich in diesem Provisorium wohl“, ist Layr überzeugt. „Außerdem dauert es ja nicht sehr lange und wir können in den neuen Kindergarten übersiedeln“, meint Kindergartenleiterin Helene Eschelmüller. Der Kindergarten soll schon im kommenden August fertig sein.