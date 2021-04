Es geht weiter in der Errichtung der Hochwasserschutz-Maßnahmen in Schrems: Nach der relativ langen Winterpause, die vor allem durch einen dauerhaft hohen Wasserstand des Braunaubaches verursacht war, wird im Bereich zwischen Theodor-Körner-Brücke und Brücke der Bundesstraße B2 (alte Kläranlage) wieder am ökologischen Rückbau gearbeitet.

Zwei Brücken beim Stadtpark werden fallen. „Einiges ist schon erledigt, einiges abgeschlossen“, sagt Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) zum Stand der Dinge in dem drei Millionen Euro schweren Projekt, zu dem etwa 80 Prozent der Kosten von Bund und Land getilgt werden, den Rest die Stadtgemeinde aufbringen muss. Drei der gesamt acht einst geplanten Abschnitte des Hochwasserschutzes im Gemeindegebiet sind Teil des aktuellen Arbeitspaketes. Ziel ist es freilich, für künftige Starkregen-Ereignisse die Durchfluss-Möglichkeit zu erhöhen – dazu bedarf es nicht nur der Maßnahmen im Bachbett und Uferbereich, sondern auch bei den Querungen.

Die für die Schremser spektakulärsten Maßnahmen werden sich an den zentralen Brückenbauten im Stadtpark – die Parkwegbrücke und das namenlose, im Volksmund „Sportplatzsteg“ genannte Brückerl beim Tennisplatz – abspielen: Sie werden abgerissen, dann entsprechend der Hochwasserschutz-Kriterien weiter und höher neu errichtet.

Steg in Richtung Arzthaus dürfte einen regulären Namen bekommen. Eine Vor-Ort-Begehung mit Experten hat es zu den Brückenbauten laut Bürgermeister Harrer bereits gegeben. Die Arbeiten sollen während des Sommers erfolgen, damit die Kinder aus den nahen Kindergarten- bzw. Schulkomplexen jetzt noch über stehende und mit Schulstart über neue Brücken ans andere Braunau-Ufer gelangen können.

Die Parkbrücke soll auch breiter werden, um im Bedarfsfall zwei Fahrzeugen nebeneinander Platz zu bieten, sagt Harrer. In Zeiten von Straßensperren für Bauarbeiten im Bereich zwischen Schloss und Hauptplatz musste die Brücke ja schon mehrfach als überlastetes Nadelöhr herhalten. Der Steg an der Promenade in Richtung Arzthaus soll nicht breiter, aber um etwa einen halben Meter erhöht neu errichtet werden. Im Zuge der Fertigstellung könnte die Querung, wie Harrer anklingen lässt, auf einen definitiven Namen getauft werden.

Stadtpark soll als Naherholungsort aufgewertet werden. Den Namensgebungsprozess vom früheren Schlosspark zum Goethepark und Stadtpark hat die 1960 von der Stadt erworbene Parkanlage zwischen Josef-Widy-Straße und Sport- bzw. Schulanlagen schon hinter sich, im Zuge der Arbeiten soll sie nun aus ihrem optischen Dornröschenschlaf geholt werden. Das Projekt wird wie berichtet von Landschaftsplaner Gerhard Prähofer begleitet. Stadtchef Harrer: „Es wird bis zur Umsetzung noch einiges Wasser die Braunau hinab fließen. Aber wir haben Ideen im Hinterkopf… der Park der Zukunft sollte jedenfalls ein Park sein, kein Parkplatz.“ Er möchte auch Sand, der im Uferbereich sowieso angeschwemmt wird, im Attraktivierungs-Konzept berücksichtigen. Auch ein Bepflanzungskonzept wird ausgetüftelt.

Blicke auch in Richtung Langegg: Brücken-Erneuerung wird Thema. Abgeschlossen werden sollen die drei Bauabschnitte im Bereich zwischen Heumühle und Körner-Brücke möglichst noch heuer, spätestens 2022.

Als Finale wartet 20 Jahre nach der „Jahrhundertflut“ der letzte Bauabschnitt im Hochwasserschutz für das Schremser Gemeindegebiet zwischen Kollersdorf und Langegg. Auch hier befinde man sich bereits im Planungsprozess, sagt Karl Harrer. „Noch heuer“ soll dabei vor allem das Thema „Diebsbrücke“ bei Langegg angegangen werden: Die vor allem für landwirtschaftlichen Verkehr relevante Querung des Braunaubaches am Braunauweg war 2020 nach Begutachtung durch einen Statiker gesperrt worden – wie berichtet unter Protesten aus Teilen der Bevölkerung bzw. der ÖVP, die der Gemeindeführung jahrelange Versäumnisse in der Sanierung angelastet hatten.