Auf den Straßen der Granitstadt wird derzeit gegraben und asphaltiert – zum Teil nach Plan, zum Teil ungeplant, wie in der Mooszeile.

Wasserrohrbruch

Innerhalb kürzester Zeit wurde in der Mooszeile ein Wasserrohrgebrechen auf einem Abschnitt von etwa 60 Metern entdeckt. Da es sich hier noch um alte, herkömmliche Steingutrohre handelt, ist anzunehmen, dass eine Materialermüdung vorliegt.

Außerdem dürfte der durch die Belastung des Schwerverkehrs entstehende Druck der im Erdreich befindlichen Steine die Beschädigungen mitverursacht haben. Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Rohrleitung im Abschnitt zwischen Hintermoosstraße und Dr. Simon-Maier-Straße gänzlich zu erneuern.

„Die Baufirma Leyrer+Graf wurde beauftragt, diese Arbeiten durchzuführen“, teilte Stadtrat Ernst Hobecker mit. Wegen der notwendigen und unverzüglichen Maßnahmen konnte noch keine Kostenrechnung erstellt werden.



Brauhausgasse, Hamerlingstraße und Teichgasse

Die Bauarbeiten zur Fertigstellung der Fahrbahnen und Nebenanlagen in der Brauhausgasse, Hamerlingstraße und Teichgasse gehen in die Zielgerade. Laut Auskunft des zuständigen Stadtrats Ernst Hobecker sollen Anfang August die Arbeiten samt der Einmündung in die Niederschremser Straße fertig sein. Die Pflastersteine in diesem Bereich werden entfernt, eine bautechnische Niveauveränderung vorgenommen.

Sanierung in Neuhöf

Vor Kurzem wurden die Sanierungsarbeiten in Neuhöf, Teil der Schremser Katastralgemeinde Langschwarza, abgeschlossen. In diesem Ortsteil liegt das bekannte „Haus der Pferde“. Der Asphalt des dort verlaufenden Güterwegs war stellenweise bereits sehr brüchig, zum Teil gab es auch Probleme mit dem Unterbau. Daher wurde die Sanierung in das diesjährige Investitionsprogramm aufgenommen.

„Die Sanierung ist wirklich gelungen und war auch schon dringend erforderlich. Wir hoffen, dass wir damit den Wunsch der Anrainer bestmöglich umsetzen konnten“, so der in Langschwarza wohnhafte und für Güterwege zuständige Stadtrat David Süß (ÖVP).

Infrastruktur-Stadtrat Ernst Hobecker (SPÖ) ergänzt: „Ein Dank gilt zudem den auf der Baustelle tätigen Mitarbeitern. Sie haben wirklich perfekt gearbeitet!“ Die beiden Stadträte machten sich im Zuge eines Lokalaugenscheins ein Bild über das Ergebnis. Die für die Gemeinde anfallenden Kosten sind noch nicht zur Gänze abgerechnet, ein Teil wird mittels Förderung vom Land NÖ übernommen.