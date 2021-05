„Die Unternehmer stellen ihre Stammkräfte ein und suchen qualifiziertes Personal, das am Arbeitsmarkt jedoch nicht vorhanden ist“, erklärt AMS Gmünd-Geschäftsstellenleiter Harald Resch. Was ihm Sorgen bereitet, ist die derzeit steigende Zahl an Langzeitarbeitslosen: Die hat sich gegenüber dem Vorjahr nämlich um fast 46 Prozent auf 319 Personen erhöht. „Wir wollen mit gezielten Maßnahmen wie zum Beispiel der Corona-Qualifizierungsoffensive oder mit Lohnkostenförderungen entgegenwirken und so langzeitarbeitslose Personen für potenzielle Dienstgeber interessant machen“, betont Resch.

Berufsinfozentren sollen Unterstützung bieten

Um trotz fehlender persönlicher Kontaktmöglichkeiten die Kunden erreichen zu können, wurden 2020 in den Berufsinfozentren (BIZ) des AMS NÖ hybride Dienstleistungsformen entwickelt und das Angebot Zug um Zug ausgebaut. Die Berater kennen alle Trends am Arbeitsmarkt. Im BIZ sollen Interessierte Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen und wertvolle Tipps für die Bewerbung bekommen. AMS NÖ-Chef Sven Hergovich sagt: „Oft ist es einfach fehlendes Wissen über die Vielfalt an Berufen und Entwicklungsmöglichkeiten, das dazu führt, dass junge Menschen die immer gleichen Berufe ergreifen wollen. In den zwölf Berufsinfozentren haben wir ausgebildete Experten, die allen Hilfesuchenden mit Beratung, Tipps und Infos zur Seite stehen.“ Im Waldviertel hat die AMS-Geschäftsstelle Waidhofen ein BIZ integriert.