Mehr Sicherheit: Baubeginn für Umgestaltung der B41 bei Großdietmanns

In der Vergangenheit sind an der Kreuzung der B41 mit jeweils einem Abbieger nach Wielands und Dietmanns immer wieder Gefahrensituationen entstanden, es kam auch zu Unfällen. Von einer Frequenz von rund 7.000 Fahrzeugen täglich sprach der NÖ Straßendienst zu Jahresbeginn bei Bekanntwerden der bevorstehenden Baustelle. Die Straße entspreche vom Aufbau her zudem nicht mehr den heutigen Erfordernissen.

Zur Verbesserung der Sicherheit im Kreuzungsbereich ist ein Linksabbiegestreifen von Weitra kommend nach Wielands geplant, auch eine Verbreiterung der Fahrbahn und eine Mittelinsel als Querungshilfe wurden angekündigt. Zeitweise gibt es während den Bauarbeiten eine Ampelregelung. Laut Marktgemeinde Großdietmanns ist erst im Herbst mit dem Abschluss der Arbeiten zu rechnen.

Eine andere Baustelle neigt sich unterdessen dem Ende zu: In der früheren Filiale der Raiffeisenbank im Dietmannser Ortszentrum wurde auf Betreiben der Gemeinde ein Nahversorger eingerichtet, die NÖN berichtete mehrmals. „Unser G'Schäft in Dietmanns“ in der Hörmannser Straße 31 wird als Nah&Frisch-Markt am 1. September ab 10 Uhr eröffnet, auch die Bevölkerung ist eingeladen.