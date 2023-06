Arztwechsel Pertholzer Ordination: Wegen Umbaus bis 17. Juli geschlossen

Der Pertholzer Arzt Peter Pinter verabschiedet sich mit seinen Mitarbeiterinnen Hermine Müllner (links) und Gabriele Koller. Foto: Gemeinde Bad Großpertholz

D er bereits angekündigte Arztwechsel in Bad Großpertholz fand statt. Peter Pinter geht in den Ruhestand, ihm folgt Alexander Pesendorfer aus Groß Gerungs. Ab 17. Juli wird dieser in der „neuen“ Ordination tätig sein.

Seit dem 19. Juni wird in der Ordination fleißig gearbeitet. „Wir müssen doch mehr umbauen, als ursprünglich geplant war“, betont Bürgermeister Manfred Grill (SPÖ). Deshalb müssen die Patienten bis 17. Juli auf ihren neuen Arzt Pesendorfer warten. Der Gemeinderat vergab die erforderlichen Arbeiten, die rund 40.000 Euro ausmachen und von der Gemeinde Bad Großpertholz übernommen werden. - Es werden ein zweiter Behandlungsraum geschaffen, ebenso ein Sozialraum für die Mitarbeiter und ein kleines Labor. Eine neue WC-Anlage wird installiert, und in der Ordination hält neues WLAN Einzug. „Es müssen insgesamt fünf Wände versetzt werden“, erklärt der Bürgermeister. Mediziner Alexander Pesendorfer hat die Praxis mittlerweile übernommen. Bevor er hier starten kann, wird aber noch eifrig umgebaut. Foto: privat Mit 17. Juli startet dann der Groß Gerungser Arzt Pesendorfer in Bad Großpertholz. Die offizielle Verabschiedung von Arzt Peter Pinter ist für den 6. August geplant. Er hat vor 33 Jahren die 33 Jahren die Praxis seines Vaters übernommen und tritt mit 62 Jahren seinen Ruhestand an. Zum NÖN-Beitrag aus dem April über den Arztwechsel in Bad Großpertholz: Großpertholz: Pesendorfer folgt Pinter mit Juli als Hausarzt