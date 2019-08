1980: Gründung durch Max Aspelmayr als Einzelunternehmen in Wultschau

1983: fünf Beschäftigte, Bau der ersten Fertigungshalle

1989: 20 Beschäftigte, Bau der zweiten Fertigungshalle

1991: Vertrieb in Tschechien

1995: ISO-Zertifizierung; Start Vertrieb in Deutschland

1998: 40 Beschäftigte, Umzug ins frühere Gebäude der Textilfabrik Respo an der B41 in Weitra

2004: Niederlassung in Polen

2006: 88 Beschäftigte, Generalsanierung Betriebsgebäude

2010: Industriewalzenfertigung mit Lizenzpartner in Slowakei

2013: Zubau Lagerhalle; Inbetriebnahme Werk II in Wultschau; Handelsvertretung in Ungarn

2014: vollautomatische Rollenbeschichtungsanlage

2016: 117 Beschäftigte; Großbrand in Bearbeitungshalle, seither hohe Investitionen in Brandschutztechnik, ua. Einbau eigener Zisterne

2019: etwa 140 Beschäftige, Start Neubau-Projekt für Produktionshalle inklusive Außenflächen