Gmünd: Bahnhofstraße „oben ohne“

Keine Woche verging seit einem folgenschweren Wasserrohrbruch oberhalb der Anna-Kreuzung in der Bahnhofstraße Gmünd ohne neue Entwicklungen. Nun wurde in einer der höchstfrequentierten innerstädtischen Straßen des Waldviertels großflächig die erst 2015 aufgezogene Asphaltdecke entfernt.

Die Öffnung der Schneise über dem gebrochenen Stück der Trinkwasser-Hauptleitung gab laut Stadtbau-Direktor Michael Prinz keine Rückschlüsse über das Ausmaß des Schadens unter der Fahrbahn, „das wäre reines Kaffeesud-Lesen“. Der Asphalt war am 20. November wie berichtet in kürzester Zeit mit 1.200 m³ Wasser unterspült worden. Der Verkehr hatte in der Folge nach und nach Blasen gehoben und gesenkt, eine regelrechte Buckelpiste war entstanden. Das Winterwetter hatte die Arbeiten erschwert.

Ende der Vorwoche wurde schließlich mit der stückweisen Abtragung der Decke begonnen – um den Zustand des Unterbaus prüfen zu können und zu sehen, wie weit noch gegraben werden müsse. Am Ende war ein großer Teil des gesperrten Bereiches „oben ohne“. Der Unterbau soll im Lauf der nächsten Tage ergänzt, und danach eine provisorische Asphaltdecke angebracht werden. Prinz: „Im Frühjahr wird diese abgefräst und durch eine neue Verschleißschicht ersetzt.“

Die Arbeiten werden durch Leyrer+Graf abgewickelt (im Bereich der Leitung gemeinsam mit dem Wasserwerk). Befürchtet wird eine Schadenshöhe im sechsstelligen Euro-Bereich.